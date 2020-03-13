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Новости Одессы и Одесской области

В Україні зафіксовано першу смерть людини, інфікованої коронавірусом COVID-19

В Україні зафіксовано першу смерть людини, інфікованої коронавірусом COVID-19

71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19, сьогодні померла.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

МОЗ України висловлює співчуття рідним.

Під наглядом лікарів знаходяться близькі родичі, з якими вона проживала, та особи, з якими вона контактувала. Міністерство охорони здоров’я України зазначає, померла жінка знаходилася в групі ризику. Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками.

За результатами аналізу і моделювання РНБО можливого варіанту поширення коронавірусу COVID-2019 в Україні, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних – відповідно 0,3%; для 50-59-річних – 1,3%; для 60-69-річних – 3,4%, для 70-79-річних – 7,8%.

У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%.

Фото: Фокус

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