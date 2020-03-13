В Одессе стали чаще вакцинировать детей: заболеваемость корью уменьшилась

Охват профилактическими прививками по итогам 2019 года среди детей в Одессе значительно повысился по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

За 12 месяцев 2019 года уровень вакцинации детей вакциной КПК от кори, паротита и краснухи в возрасте 1 года составил 97%, а в возрастной группе 6 лет — 96,4%. Таким образом, достигнут необходимый для формирования коллективного иммунитета показатель охвата вакцинацией свыше 95% населения. В прошлом году заболеваемость корью в Одессе значительно уменьшилась. А в последние три месяца были единичные случаи.

Улучшились и показатели вакцинации от полиомиелита — в 1,3 раза, а также против гемофильной инфекции — в 1,78 раза, по сравнению с 2018 годом. Показатель вакцинации детей в родильных домах от гепатита В достиг 93,4%, что на четверть больше, чем в предыдущем году.

Показатели охвата детей вакцинацией АКДС против коклюша, дифтерии и столбняка в возрасте 1 года достигли 82%, что в 1,8 раза больше в сравнении с предыдущим годом, а в возрастной группе 1,5 лет — 78,4%, что почти вдвое выше, чем в 2018 году.

В целом, детей до года стали чаще вакцинировать — в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, и взрослые стали чаще прививаться. Показатель вакцинации от дифтерии и столбняка среди взрослых увеличился почти втрое.

В Национальный календарь прививок в Украине входит вакцинация против 10 инфекций: туберкулеза, гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, паротита, краснухи, полиомиелита и гемофильной инфекции. Все эти прививки бесплатные.

Фото: nasha-shkola.info

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