Перевернувся зерновоз: на ділянці траси Одеса – Київ тимчасово обмежили рух транспорту

На ділянці траси Одеса-Київ біля села Новогригорівка у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою за участю зерновоза обмежено рух автотранспорту в обидва боки.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Попередньо відомо, що водій не впорався з керуванням, внаслідок чого вантажівка зіткнулась із відбійником і перекинулась. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Зараз на місці ДТП працюють поліцейські, які з’ясовують її обставини та забезпечують безпеку дорожнього руху. Просимо водіїв із розумінням поставитися до ситуації, що склалася.

Фото: ГУНП

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