Что произошло в Одессе 12 февраля: новый начальник таможни и новые лифты в больницах

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе в нескольких больницах проведен капитальный ремонт лифтов. Это позволило улучшить комфортность пребывания пациентов и качество оказания медицинской помощи населению. Продолжение…
- В Одесской области назначили нового руководителя Гостаможслужбы. Новым главой стал Михаил Грибанов. Продолжение…
- Две машины скорой помощи застряли на бездорожье в Одесской области. Спасатели вытащили два автомобиля скорой помощи, которые застряли в болоте в Измаиле на углу улиц Толстого и Нахимова. Продолжение…
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