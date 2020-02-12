В Одесі у декількох лікарнях проведено капітальний ремонт ліфтів (фото)

У 2019 році в рамках реалізації Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів в Одесі проведено капітальний ремонт ліфтового господарства в низці міських лікувально-профілактичних закладів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Так, проведено капітальний ремонт ліфтів у міській лікарні №8, клініко-діагностичному відділенні міської клінічної лікарні №1 і відділенні міської лікарні №5.

Крім того, проведено капітальний ремонт сходової клітки із встановленням ліфтового обладнання у відділеннях травматології та нейрохірургії міської клінічної лікарні №11. Це дало можливість поліпшити доступність до отримання медичної допомоги для людей з обмеженою мобільністю, що особливо актуально з огляду на специфіку роботи відділень травматології та нейрохірургії.

Також капітальний ремонт ліфтового господарства минулого року проводився в дитячій міській поліклініці №3, дитячих міських лікарнях №2 і №3, пологових будинках №5 і №7.

Торік міською владою Одеси були проведені роботи з капітального ремонту у низці медичних закладів, що дозволило поліпшити комфортність перебування пацієнтів та якість надання медичної допомоги населенню.

Фото: ОМР

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