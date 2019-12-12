Что произошло в Одессе 12 декабря: пожар в детском саду и смертельное ДТП под Одессой

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Во дворе одесского детсада произошел пожар со взрывом. Там взорвался генератор, прилегающий к близлежащим домам. Продолжение…
- В Одессе автолюбительница на легковушке застряла между деревом и трамваем. Машина вписалась в узкий проезд, однако застряла и оказалась изрядно помятой трамвайным вагоном. Продолжение…
- Под Одессой автомобиль на скорости на смерть сбил 19-летнюю девушку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Продолжение…
Фото: Подслушано Одесса
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