Что произошло в Одессе 12 декабря: пожар в детском саду и смертельное ДТП под Одессой

Правда о смертельном пожаре в одесском колледже – в ток-шоу «Касается каждого» В пятницу, 13 декабря, в 18:00 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Пожар в одесском колледже». Он посвящен трагедии, о которой последнюю неделю говорит вся Украина. Во время пожара 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадало более 30 человек, среди них – дети. Официально погибшими считаются тринадцать людей, судьба еще шестерых до сих пор неизвестна. ПОДРОБНЕЕ

По следам одесской трагедии: план эвакуации в дневниках и карта пожарной безопасности Дом Асвадурова на улице Троицкой в Одессе сегодня мало напоминает прежний памятник архитектуры. От здания по большому счету осталась только коробка. Пожар 4 декабря унес жизни. По предварительным данным, погибло 12 человек. Но жертв может быть больше. Четверых людей пока не нашли под завалами. ПОДРОБНЕЕ