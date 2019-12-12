В Одессе автолюбительница на легковушке застряла между деревом и трамваем

Авария произошла в районе Дома Мебели на улице Ицхака Рабина, 2.

Водитель авто Renault Sanderо выезжала с парковки магазина. В это время там проезжал трамвай №10.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, автомобилист не предоставила преимущества электротранспорту. Пытаясь объехать трамвай, водитель заехала на участок дороги между рельсами и растущим рядом деревом.

Машина вписалась в узкую щель, однако застряла и оказалась изрядно помятой на ходу трамвайным вагоном. К счастью, сидящая за рулем автолюбительница не пострадала.

При этом из-за аварии примерно полтора часа в том районе оставался заблокированным проезд.

По факту ДТП составлен админпротокол. Одесситке грозит штраф.

Фото: Патрульная полиция в Одесской области

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