fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одессе автолюбительница на легковушке застряла между деревом и трамваем

В Одессе автолюбительница на легковушке застряла между деревом и трамваем

Авария произошла в районе Дома Мебели на улице Ицхака Рабина, 2.

Водитель авто Renault Sanderо выезжала с парковки магазина. В это время там проезжал трамвай №10.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, автомобилист не предоставила преимущества электротранспорту. Пытаясь объехать трамвай, водитель заехала на участок дороги между рельсами и растущим рядом деревом.

Машина вписалась в узкую щель, однако застряла и оказалась изрядно помятой на ходу трамвайным вагоном. К счастью, сидящая за рулем автолюбительница не пострадала.

При этом из-за аварии примерно полтора часа в том районе оставался заблокированным проезд.

По факту ДТП составлен админпротокол. Одесситке грозит штраф.

Фото: Патрульная полиция в Одесской области

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить