fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Во дворе одесского детсада произошел пожар со взрывом: что известно (видео)

Во дворе одесского детсада произошел пожар со взрывом: что известно (видео)

На территории частного детского сада “Мандарин” на площади Толбухина 12 декабря было неспокойно.

Об этом  сообщают очевидцы в группе “Подслушано Одесса” в соцсетях.

По данным свидетелей, там взорвался генератор, прилегающий к близлежащим домам.

После разгорелся пожар. На видео, снятом очевидцами, видно, что на месте работали спасатели.

Известно, что в эпицентре возгорания оказалась газовая проводка.

Официально происшествие пока не прокомментировали. О пострадавших предварительно ничего не сообщалось.

Обновлено 14.48

Как стало известно позже, воспламенился мусор в подсобном помещении детсада. Рядом был расположен генератор, но спасатели говорят, что он не горел. Также в ГСЧС не подтвердили информацию очевидцев о том, что произошел взрыв.

Об этом со ссылкой на облГСЧС сообщили в изданиях  dumskaya.net и odessa.online. Тушить пожар прибыли бригады на двух машинах, которые ликвидировали возгорание на площади в два квадратных метра.

По данным пожарных, никто не пострадал.

Обстоятельства и причину пока не установили.

Фото, видео: “Подслушано Одесса”, 7 канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить