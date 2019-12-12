Во дворе одесского детсада произошел пожар со взрывом: что известно (видео)

На территории частного детского сада “Мандарин” на площади Толбухина 12 декабря было неспокойно.
Об этом сообщают очевидцы в группе “Подслушано Одесса” в соцсетях.
По данным свидетелей, там взорвался генератор, прилегающий к близлежащим домам.
После разгорелся пожар. На видео, снятом очевидцами, видно, что на месте работали спасатели.
Известно, что в эпицентре возгорания оказалась газовая проводка.
Официально происшествие пока не прокомментировали. О пострадавших предварительно ничего не сообщалось.
Обновлено 14.48
Как стало известно позже, воспламенился мусор в подсобном помещении детсада. Рядом был расположен генератор, но спасатели говорят, что он не горел. Также в ГСЧС не подтвердили информацию очевидцев о том, что произошел взрыв.
Об этом со ссылкой на облГСЧС сообщили в изданиях dumskaya.net и odessa.online. Тушить пожар прибыли бригады на двух машинах, которые ликвидировали возгорание на площади в два квадратных метра.
По данным пожарных, никто не пострадал.
Обстоятельства и причину пока не установили.
Фото, видео: “Подслушано Одесса”, 7 канал
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