Что произошло в Одессе 11 марта: карантин, взрыв гранаты и задержка поездов из-за кражи кабеля

8 вопросов о коронавирусе: как не заболеть? В Украине объявили трехнедельный карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Недостаток информации о заболевании порождает страх и панику. Поэтому мы решили выяснить, стоит ли готовиться к масштабной эпидемии, а также что поможет защититься, а что будет бесполезно в борьбе с китайским вирусом? ПОДРОБНЕЕ

В Киеве из-за угрозы коронавируса отменяют занятия в школах и вузах В Киеве с 12 марта для предотвращения распространения коронавируса ограничат образовательный процесс в школах и вузах, проведение массовых мероприятий, а также закроют развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. ПОДРОБНЕЕ