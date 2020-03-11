Что произошло в Одессе 11 марта: карантин, взрыв гранаты и задержка поездов из-за кражи кабеля

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Во дворе дома в Рени взорвалась граната. В результате взрыва никто не пострадал. Взрывной волной повреждены окна и фасад здания. Продолжение…
- Несколько пассажирских и пригородных поездов в среду задержались в пути из-за кражи кабеля на перегоне Одесса-Главная – Одесса-Застава. Продолжение…
- Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля. Продолжение…
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