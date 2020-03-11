В Одессе задерживаются поезда: украли железнодорожный кабель

Несколько пассажирских и пригородных поездов в среду задержались в пути из-за кражи кабеля на перегоне Одесса-Главная – Одесса-Застава.

Об этом сообщает пресс-центр регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзалізниця».

Так, опоздали пять пассажирских поездов: №146 Киев – Измаил, №147 Киев – Одесса, №764 Одесса – Киев, №105 Киев – Одесса, №153 Кривой Рог – Одесса. Кроме того, по расписанию не смогли двигаться две электрички: №6252 Одесса – Вапнярка и №6251 Вапнярка – Одесса.

Среднее время задержки в пути всех поездов составило 45 минут.

Сейчас на участке ведутся работы по прокладке нового кабеля.

Нацполиция и СБУ будут выяснять обстоятельства.

Фото: Укрзалізниця

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