Взрыв в Одесской области: во дворе дома в Рени взорвалась граната

В результате взрыва гранаты в Рени никто не пострадал. Взрывной волной повреждены окна и фасад здания.

Как сообщает ГУНП Одесской области, в ночь на среду в полицию поступило сообщение от 41-летнего местного жителя о том, что в его дворе взорвался неизвестный предмет.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП.

По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5, ее остатки полицейские направили на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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