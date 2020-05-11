Что произошло в Одессе 11 мая: сгоревший супермаркет и смерть фермера из-за засухи

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Татарбунарах горел супермаркет “Копейка”. Пожарные тушили возгорание 2 часа. Горели поддоны, коробки и упаковочная лента.
- В Одесской области из-за неурожая фермер покончил жизнь самоубийством. Житель села Шевченково, оказавшись в сложных финансовых обстоятельствах из-за засухи, покончил с собой.
- В Одессе моряков учить управлять патрульными катерами класса «Айленд». В ВМС ВС Украины формируют новые экипажи для будущих патрульных катеров класса «Айленд».