На Одещині через неврожай фермер покінчив життя самогубством

Мешканець села Шевченкове, опинившись у складних фінансових обставинах через посуху, вкоротив собі віку.
Про це у Facebook повідомив голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко.
– Щирі співчуття від усієї громади висловлюю рідним і близьким передчасно пішов з життя гідного людини, фермера, жителя с. Шевченкове, 1954 року народження. Страшна трагедія! Вся громада, всі ми сумуємо разом з вами, – зазначив у дописі Бойченко.
Як з’ясувалося, чоловік взяв в оренду 150 га. землі у людей. Однак через посуху весь урожай був втрачений. Опинившись в складних фінансових обставинах і не отримавши чітких відповідей від керівництва країни про компенсацію втраченого врожаю, землероб не зміг пережити біди.
Фото ілюстративне: Главред