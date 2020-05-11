На Одещині через неврожай фермер покінчив життя самогубством

Мешканець села Шевченкове, опинившись у складних фінансових обставинах через посуху, вкоротив собі віку.

Про це у Facebook повідомив голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко.

– Щирі співчуття від усієї громади висловлюю рідним і близьким передчасно пішов з життя гідного людини, фермера, жителя с. Шевченкове, 1954 року народження. Страшна трагедія! Вся громада, всі ми сумуємо разом з вами, – зазначив у дописі Бойченко.

Як з’ясувалося, чоловік взяв в оренду 150 га. землі у людей. Однак через посуху весь урожай був втрачений. Опинившись в складних фінансових обставинах і не отримавши чітких відповідей від керівництва країни про компенсацію втраченого врожаю, землероб не зміг пережити біди.

Фото ілюстративне: Главред

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