Что произошло в Одессе 11 февраля: побег коня из зоопарка и пропавший моряк

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- С Одесского зоопарка сбежала рабочая лошадь Боня. Он выбежал из зоопарка в Преображенский парк со стороны, где идет строительство нового входа в зверинец. Продолжение…
- Моряк из Одессы пропал у берегов США. 41-летний украинский моряк Денис Литвиненко пропал во время рейса недалеко от острова Дофин (США). Продолжение…
- В Одесской области появилась “горячая линия” по вопросам ЖКХ. Ее создали, что оперативно реагировать на проблемные вопросы в системе коммунального хозяйства и энергоснабжения. Продолжение…
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