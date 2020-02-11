З Одеського зоопарку втік робочий кінь Боня (відео)

Сьогодні, 11 лютого, в Одеському зоопарку кінь по кличці Боня вибіг за межі установи.

Про це повідомляє 048.ua.

За словами очевидців, кінь вибіг із зоопарку в Преображенський парк з боку, де йде будівництво нового входу в звіринець. На волі кінь перебував недовго. Працівники зоопарку влаштували за ним погоню і через 5 хвилин загнали його назад.

За словами директора Одеського зоопарку Ігоря Белякова, кінь дійсно тікав:

– Його звуть Боня, це наша робоча конячка, за допомогою нього ми розвозимо по зоопарку корм для тварин. Працівники розв’язали його і він скориставшись моментом втік за територію зоопарку, але його практично відразу загнали назад – прокоментував Ігор Бєляков.

Конь сбежал из Одесского зоопарка. Конь Боня устроил побег из Одесского зоопарка.Как ему это удалось читайте скоро на 048.ua. Gepostet von 048.ua – сайт города Одессы am Dienstag, 11. Februar 2020

Автор відео: Віталій Самайчук

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!