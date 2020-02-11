З Одеського зоопарку втік робочий кінь Боня (відео)

Сьогодні, 11 лютого, в Одеському зоопарку кінь по кличці Боня вибіг за межі установи.
Про це повідомляє 048.ua.
За словами очевидців, кінь вибіг із зоопарку в Преображенський парк з боку, де йде будівництво нового входу в звіринець. На волі кінь перебував недовго. Працівники зоопарку влаштували за ним погоню і через 5 хвилин загнали його назад.
За словами директора Одеського зоопарку Ігоря Белякова, кінь дійсно тікав:
– Його звуть Боня, це наша робоча конячка, за допомогою нього ми розвозимо по зоопарку корм для тварин. Працівники розв’язали його і він скориставшись моментом втік за територію зоопарку, але його практично відразу загнали назад – прокоментував Ігор Бєляков.
Конь сбежал из Одесского зоопарка.
Конь Боня устроил побег из Одесского зоопарка.Как ему это удалось читайте скоро на 048.ua.
Gepostet von 048.ua – сайт города Одессы am Dienstag, 11. Februar 2020
Автор відео: Віталій Самайчук
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