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Новости Одессы и Одесской области

З Одеського зоопарку втік робочий кінь Боня (відео)

З Одеського зоопарку втік робочий кінь Боня (відео)

Сьогодні, 11 лютого, в Одеському зоопарку кінь по кличці Боня вибіг за межі установи.

Про це повідомляє 048.ua.

За словами очевидців, кінь вибіг із зоопарку в Преображенський парк з боку, де йде будівництво нового входу в звіринець. На волі кінь перебував недовго. Працівники зоопарку влаштували за ним погоню і через 5 хвилин загнали його назад.

За словами директора Одеського зоопарку Ігоря Белякова, кінь дійсно тікав:

– Його звуть Боня, це наша робоча конячка, за допомогою нього ми розвозимо по зоопарку корм для тварин. Працівники розв’язали його і він скориставшись моментом втік за територію зоопарку, але його практично відразу загнали назад – прокоментував Ігор Бєляков.

Конь сбежал из Одесского зоопарка.

Конь Боня устроил побег из Одесского зоопарка.Как ему это удалось читайте скоро на 048.ua.

Gepostet von 048.ua – сайт города Одессы am Dienstag, 11. Februar 2020

 

Автор відео: Віталій Самайчук

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