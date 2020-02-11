Моряк из Одессы пропал у берегов США

41-летний украинский моряк Денис Литвиненко пропал во время рейса недалеко от острова Дофин (США).

Об этом сообщает Seafarers Journal. О помощи в поисках моряка в Facebook просит его родственница, одесситка Наталья Литвиненко.

Второй механик Денис Литвиненко пропал с борта судна Star Aquila (IMO 9594573, флаг Маршалловых островов, в управлении греческой компании Star Bulk Carriers.) во время рейса.

По словам Натальи Литвиненко, судно в это время стояло на рейде.

Последний раз коллеги видели Дениса Литвиненко еще вечером 22 января. Его пропажу обнаружили утром 23 января. Однако организованные на борту судна поиски результатов не дали.

Предположительно, украинец бесследно исчез в 12 морских милях к югу от острова Дофин, штат Алабама.

Родственники сейчас пишут запросы судовладельцу и пытаются найти очевидцев, которые могли бы что-то знать о местонахождении моряка.

Денис Литвиненко окончил Одесский национальный морской университет. Трудоустраивался он через одесский крюинг V.Ships.

Фото: Наталья Литвиненко

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