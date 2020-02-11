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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области появилась “горячая линия” по вопросам ЖКХ

В Одесской области появилась “горячая линия” по вопросам ЖКХ

«Горячая линия» работает бесплатно по номеру: 0-800-208-800.

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Одесской облгосадминистрации.

“Горячую линию” создали, что оперативно реагировать на проблемные вопросы в системе коммунального хозяйства и энергоснабжения.

Жители Одесской области могу обращаться по этому телефону по следующим вопросам:

  • нарушения в работе систем водо-, тепло-, газо-, электроснабжения населенных пунктов;
  • выявление нарушений в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, выявление несанкционированных стихийных свалок;
  • ненадлежащая работа органов местного самоуправления по предоставлению жилищно-коммунальных услуг.

Специалисты Департамента будут консультировать по указанным вопросам, а если понадобится дополнительное время на обработку проблемных вопросов, обращение будет рассмотрено с участием ответственных сторон.

Если вопросы возникнут в нерабочее время или выходные, то по “горячей линии” можно оставить сообщение, а сотрудник Департамента в ближайшее время перезвонит абоненту.

График работы “горячей линии”:

  • понедельник – четверг: с 9-00 до 18-00;
  • пятница: с 9-00 – 16-45;
  • выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни (автоответчик).

Фото: kahzorya.org.ua

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