Что произошло в Одессе 10 февраля: возвращение директора Одесского худмузея и 20 сгоревших автомобилей на штрафплощадке

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе начинается штормовой ветер. Он вызван приближением атлантического циклона «Сабина». Продолжение…
Приморский районный суд признал решение об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея незаконным. Продолжение…
- На штрафплощадке в Одессе сгорело более 20 автомобилей. Возгорание автомобилей произошло в Малиновском районе на Тираспольском шоссе. Продолжение…
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