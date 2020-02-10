Пожар на штрафплощадке в Одессе: сгорело более 20 автомобилей (фото)

Спустя два месяца после одесской трагедии: о судьбе дома Асвадурова на Троицкой Увядшие цветы в траурных лентах, поникшие от дождей и времени игрушки. Мишки, белочки, зайчата… Портреты погибших и лампады. А еще ограждение, за которым — полуживой дом Асвадурова. Со дня одесской огненной трагедии, унесшей жизни 16 человек, прошло ровно два месяца. Импровизированный мемориал пока не трогают: рука не поднимается. Оно и понятно. ПОДРОБНЕЕ

Ночью в Одессе вновь горели автомобили Четыре автомобиля – Mitsubishi Outlander, Ford Focus, Skoda Superb и Volkswagen Passat – по невыясненным причинам загорелись в ночь на 30 января во Втором Разумовском переулке. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, на место происшествия прибыли спасатели и ликвидировали пожар. Огнем повреждены моторные отсеки Mitsubishi и Ford, у Skoda повреждено переднее крыло, у ПОДРОБНЕЕ