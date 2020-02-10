Пожар на штрафплощадке в Одессе: сгорело более 20 автомобилей (фото)

Возгорание автомобилей произошло в понедельник рано утром на штрафплощадке в Малиновском районе на Тираспольском шоссе. Огнем уничтожено более 20 машин, 3 повреждены.
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области, правоохранители устанавливают обстоятельства пожара.
При этом было спасено 150 автомобилей. Общая площадь пожара составила 150 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщает ГСЧС Одесской области.
На месте пожара работают оперативники и спасатели.
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