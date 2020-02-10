Циклон “Сабина”: в Одессе начинается штормовой ветер

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Одессе. Скорость ветра будет достигать 24 м/с.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, вечером 10 февраля и ночью 11 февраля скорость ветра усилится до 17-24 м/с. Пик непогоды будет ночью.
Хотя погода солнечная, сильные порывы ветра начались в Одессе уже в понедельник днем.
Штормовой ветер вызван приближением атлантического циклона «Сабина». Этот циклон уже нарушил работу нескольких аэропортов Европы.
Фото: walldeco.ua
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