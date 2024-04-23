Что празднуют 23 апреля: День Шекспира, создателей контента и другие события

Что празднуют в Украине и мире 23 апреля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 23 апреля
Всемирная ночь книги
Этот праздник привлекает внимание к важности чтения и литературного наследия. Всемирная ночь книги отмечается поощрением к чтению, обмену книгами и открытию новых литературных шедевров.
День Шекспира
Праздник чествует выдающегося английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира. Этот день является временем для изучения его произведений, организации театральных представлений и литературных мероприятий.
Международный день творца (криэйтора)
Этот праздник отмечает творчество во всех его проявлениях. Он подчеркивает важность инноваций, креативности и открытости к новым идеям.
Всемирный день лабораторий
Праздник предназначен для чествования научных исследователей, работающих в лабораториях. Это также напоминает о важности научных открытий и их влияние на общество.
Международный день испанского языка
Этот праздник отмечает роль испанского языка как одного из самых распространенных языков в мире. Он способствует популяризации и изучению испанского языка и культуры.
Международный день английского языка
Праздник привлекает внимание к английскому языку как международному языку общения. Он подчеркивает важность изучения и владения английским языком в современном мире.
День водителя школьного автобуса
Этот праздник чествует водителей школьных автобусов, которые обеспечивают безопасный транспорт для детей в и из школы.
Всеукраинский день психолога
Праздник отмечает роль психологов в поддержании психического здоровья и помощи людям в различных жизненных ситуациях.
Всемирный день книг и авторского права
Этот праздник подчеркивает важность книг и авторских прав. Он напоминает о необходимости защиты интеллектуальной собственности и поддержки литературного наследия.
Именины 23 апреля
23 апреля именины празднуют: Александр, Бенедикт, Валерий, Анатолий, Георгий (Юрий).
Кто из известных людей родился 23 апреля
В этот день родились:
- 1891 год: Сергей Прокофьев, выдающийся украинский композитор, известный своими 8 операми, 7 балетами и 7 симфониями.
- 1920 год: Григорий Тютюнник, украинский литератор, который писал прозу и стихи, был старшим братом известного Григора Тютюнника.
- 1942 год: Сандра Ди, актриса телевидения с украинскими корнями, получила известность в Америке.
Памятные даты 23 апреля
- 215 год до н. э.: В Риме, в честь победы над врагами у Тразименского озера, освящен храм в честь Венеры, который стал центром культа для гетер.
- 303 год: Император Диоклетиан приказал казнить Георгия, известного как Победитель, в Палестине; впоследствии он был провозглашен святым.
- 971 год: Осада Доростола византийцами, где русские воины под предводительством Святослава отстояли свои позиции.
- 1348 год: Эдуард III, король Англии, основал орден Подвязки, один из самых престижных орденов в мире.
- 1635 год: В Бостоне открыли первую публичную школу в США, заложив основы системы образования в стране.
- 1851 год: Канада выпустила свою первую почтовую марку, что стало важным шагом в развитии почтовой системы.
- 1896 год: Нью-Йорк стал свидетелем первого киносеанса в Америке, открывая новую эру в индустрии развлечений.
- 1954 год: НБА ввела 24-секундное правило для бросков, что изменило динамику баскетбольных матчей.
- 1956 год: Элвис Пресли дал свой дебютный концерт в Лас-Вегасе, что стало знаковым событием в его карьере.
- 1959 год: Был основан Союз журналистов Украины, поддерживающий развитие журналистики в стране.
- 1962 год: США запустили «Ranger-4», первую космическую станцию, которая достигла Луны, открывая новую страницу в освоении космоса.
- 1975 год: В Киеве открыли Музей книги и книгопечатания, ставший центром сохранения и изучения литературного наследия Украины.
- 1991 год: Верховная Рада Украины приняла закон о свободе совести, закрепляя право на религиозную свободу.
- 2001 год: «Intel» представила «Pentium 4», новый процессор, который стал значительным достижением в сфере компьютерных технологий.
- 2005 год: На YouTube появилось первое видео «Я в зоопарке», что положило начало эре видеохостинга.
- 2014 год: Был создан 2-й батальон НГУ «Донбасс», сыгравший важную роль в защите Украины.