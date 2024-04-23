Что празднуют 23 апреля: День Шекспира, создателей контента и другие события

Праздники и события 23 апреля

Всемирная ночь книги

Этот праздник привлекает внимание к важности чтения и литературного наследия. Всемирная ночь книги отмечается поощрением к чтению, обмену книгами и открытию новых литературных шедевров.

День Шекспира

Праздник чествует выдающегося английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира. Этот день является временем для изучения его произведений, организации театральных представлений и литературных мероприятий.

Международный день творца (криэйтора)

Этот праздник отмечает творчество во всех его проявлениях. Он подчеркивает важность инноваций, креативности и открытости к новым идеям.

Всемирный день лабораторий

Праздник предназначен для чествования научных исследователей, работающих в лабораториях. Это также напоминает о важности научных открытий и их влияние на общество.

Международный день испанского языка

Этот праздник отмечает роль испанского языка как одного из самых распространенных языков в мире. Он способствует популяризации и изучению испанского языка и культуры.

Международный день английского языка

Праздник привлекает внимание к английскому языку как международному языку общения. Он подчеркивает важность изучения и владения английским языком в современном мире.

День водителя школьного автобуса

Этот праздник чествует водителей школьных автобусов, которые обеспечивают безопасный транспорт для детей в и из школы.

Всеукраинский день психолога

Праздник отмечает роль психологов в поддержании психического здоровья и помощи людям в различных жизненных ситуациях.

Всемирный день книг и авторского права

Этот праздник подчеркивает важность книг и авторских прав. Он напоминает о необходимости защиты интеллектуальной собственности и поддержки литературного наследия.

Именины 23 апреля

23 апреля именины празднуют: Александр, Бенедикт, Валерий, Анатолий, Георгий (Юрий).

Кто из известных людей родился 23 апреля

В этот день родились:

1891 год: Сергей Прокофьев, выдающийся украинский композитор, известный своими 8 операми, 7 балетами и 7 симфониями.

1920 год: Григорий Тютюнник, украинский литератор, который писал прозу и стихи, был старшим братом известного Григора Тютюнника.

1942 год: Сандра Ди, актриса телевидения с украинскими корнями, получила известность в Америке.

Памятные даты 23 апреля