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Что празднуют 23 апреля: День Шекспира, создателей контента и другие события

Что празднуют 23 апреля: День Шекспира, создателей контента и другие события

Что празднуют в Украине и мире 23 апреля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 23 апреля

Всемирная ночь книги

Этот праздник привлекает внимание к важности чтения и литературного наследия. Всемирная ночь книги отмечается поощрением к чтению, обмену книгами и открытию новых литературных шедевров.

День Шекспира

Праздник чествует выдающегося английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира. Этот день является временем для изучения его произведений, организации театральных представлений и литературных мероприятий.

Международный день творца (криэйтора)

Этот праздник отмечает творчество во всех его проявлениях. Он подчеркивает важность инноваций, креативности и открытости к новым идеям.

Всемирный день лабораторий

Праздник предназначен для чествования научных исследователей, работающих в лабораториях. Это также напоминает о важности научных открытий и их влияние на общество.

Международный день испанского языка

Этот праздник отмечает роль испанского языка как одного из самых распространенных языков в мире. Он способствует популяризации и изучению испанского языка и культуры.

Международный день английского языка

Праздник привлекает внимание к английскому языку как международному языку общения. Он подчеркивает важность изучения и владения английским языком в современном мире.

День водителя школьного автобуса

Этот праздник чествует водителей школьных автобусов, которые обеспечивают безопасный транспорт для детей в и из школы.

Всеукраинский день психолога

Праздник отмечает роль психологов в поддержании психического здоровья и помощи людям в различных жизненных ситуациях.

Всемирный день книг и авторского права

Этот праздник подчеркивает важность книг и авторских прав. Он напоминает о необходимости защиты интеллектуальной собственности и поддержки литературного наследия.

Именины 23 апреля

23 апреля именины празднуют: Александр, Бенедикт, Валерий, Анатолий, Георгий (Юрий).

Кто из известных людей родился 23 апреля

В этот день родились:

  • 1891 год: Сергей Прокофьев, выдающийся украинский композитор, известный своими 8 операми, 7 балетами и 7 симфониями.
  • 1920 год: Григорий Тютюнник, украинский литератор, который писал прозу и стихи, был старшим братом известного Григора Тютюнника.
  • 1942 год: Сандра Ди, актриса телевидения с украинскими корнями, получила известность в Америке.

Памятные даты 23 апреля

  • 215 год до н. э.: В Риме, в честь победы над врагами у Тразименского озера, освящен храм в честь Венеры, который стал центром культа для гетер.
  • 303 год: Император Диоклетиан приказал казнить Георгия, известного как Победитель, в Палестине; впоследствии он был провозглашен святым.
  • 971 год: Осада Доростола византийцами, где русские воины под предводительством Святослава отстояли свои позиции.
  • 1348 год: Эдуард III, король Англии, основал орден Подвязки, один из самых престижных орденов в мире.
  • 1635 год: В Бостоне открыли первую публичную школу в США, заложив основы системы образования в стране.
  • 1851 год: Канада выпустила свою первую почтовую марку, что стало важным шагом в развитии почтовой системы.
  • 1896 год: Нью-Йорк стал свидетелем первого киносеанса в Америке, открывая новую эру в индустрии развлечений.
  • 1954 год: НБА ввела 24-секундное правило для бросков, что изменило динамику баскетбольных матчей.
  • 1956 год: Элвис Пресли дал свой дебютный концерт в Лас-Вегасе, что стало знаковым событием в его карьере.
  • 1959 год: Был основан Союз журналистов Украины, поддерживающий развитие журналистики в стране.
  • 1962 год: США запустили «Ranger-4», первую космическую станцию, которая достигла Луны, открывая новую страницу в освоении космоса.
  • 1975 год: В Киеве открыли Музей книги и книгопечатания, ставший центром сохранения и изучения литературного наследия Украины.
  • 1991 год: Верховная Рада Украины приняла закон о свободе совести, закрепляя право на религиозную свободу.
  • 2001 год: «Intel» представила «Pentium 4», новый процессор, который стал значительным достижением в сфере компьютерных технологий.
  • 2005 год: На YouTube появилось первое видео «Я в зоопарке», что положило начало эре видеохостинга.
  • 2014 год: Был создан 2-й батальон НГУ «Донбасс», сыгравший важную роль в защите Украины.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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