Що святкують 23 квітня: День Шекспіра, створювачів контенту та інші події

Свята та події 23 квітня

Всесвітня ніч книги

Це свято привертає увагу до важливості читання та літературної спадщини. Всесвітня ніч книги відзначається заохоченням до читання, обміну книгами та відкриття нових літературних шедеврів.

День Шекспіра

Свято вшановує видатного англійського драматурга та поета Вільяма Шекспіра. Цей день є часом для вивчення його творів, організації театральних вистав та літературних заходів.

Міжнародний день творця (криэйтора)

Це свято відзначає творчість у всіх її проявах. Воно підкреслює важливість інновацій, креативності та відкритості до нових ідей.

Всесвітній день лабораторій

Свято призначено для вшанування наукових дослідників, які працюють в лабораторіях. Це також нагадує про важливість наукових відкриттів та їх вплив на суспільство.

Міжнародний день іспанської мови

Це свято відзначає роль іспанської мови як однієї з найпоширеніших мов у світі. Воно сприяє популяризації і вивченню іспанської мови та культури.

Міжнародний день англійської мови

Свято привертає увагу до англійської мови як міжнародної мови спілкування. Воно підкреслює важливість вивчення та володіння англійською мовою в сучасному світі.

День водія шкільного автобуса

Це свято вшановує водіїв шкільних автобусів, які забезпечують безпечний транспорт для дітей до та зі школи.

Всеукраїнський день психолога

Свято відзначає роль психологів у підтримці психічного здоров’я та допомозі людям у різних життєвих ситуаціях.

Всесвітній день книг і авторського права

Це свято підкреслює важливість книг та авторських прав. Воно нагадує про необхідність захисту інтелектуальної власності та підтримки літературної спадщини.

Іменини 23 квітня

23 квітня іменини святкують: Олександр, Бенедикт, Валерій, Анатолій, Георгій (Юрій)..

Хто з відомих людей народився 23 квітня

У цей день народилися:

1891 рік: Сергій Прокоф’єв, видатний український композитор, знаний своїми 8 операми, 7 балетами та 7 симфоніями.

1920 рік: Григорій Тютюнник, український літератор, який писав прозу і вірші, був старшим братом відомого Григора Тютюнника.

1942 рік: Сандра Ді, актриса телебачення з українськими коренями, здобула популярність в Америці.

Пам’ятні дати 23 квітня