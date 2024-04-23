Що святкують 23 квітня: День Шекспіра, створювачів контенту та інші події

Що святкують в Україні та світі 23 квітня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 23 квітня
Всесвітня ніч книги
Це свято привертає увагу до важливості читання та літературної спадщини. Всесвітня ніч книги відзначається заохоченням до читання, обміну книгами та відкриття нових літературних шедеврів.
День Шекспіра
Свято вшановує видатного англійського драматурга та поета Вільяма Шекспіра. Цей день є часом для вивчення його творів, організації театральних вистав та літературних заходів.
Міжнародний день творця (криэйтора)
Це свято відзначає творчість у всіх її проявах. Воно підкреслює важливість інновацій, креативності та відкритості до нових ідей.
Всесвітній день лабораторій
Свято призначено для вшанування наукових дослідників, які працюють в лабораторіях. Це також нагадує про важливість наукових відкриттів та їх вплив на суспільство.
Міжнародний день іспанської мови
Це свято відзначає роль іспанської мови як однієї з найпоширеніших мов у світі. Воно сприяє популяризації і вивченню іспанської мови та культури.
Міжнародний день англійської мови
Свято привертає увагу до англійської мови як міжнародної мови спілкування. Воно підкреслює важливість вивчення та володіння англійською мовою в сучасному світі.
День водія шкільного автобуса
Це свято вшановує водіїв шкільних автобусів, які забезпечують безпечний транспорт для дітей до та зі школи.
Всеукраїнський день психолога
Свято відзначає роль психологів у підтримці психічного здоров’я та допомозі людям у різних життєвих ситуаціях.
Всесвітній день книг і авторського права
Це свято підкреслює важливість книг та авторських прав. Воно нагадує про необхідність захисту інтелектуальної власності та підтримки літературної спадщини.
Іменини 23 квітня
23 квітня іменини святкують: Олександр, Бенедикт, Валерій, Анатолій, Георгій (Юрій)..
Хто з відомих людей народився 23 квітня
У цей день народилися:
- 1891 рік: Сергій Прокоф’єв, видатний український композитор, знаний своїми 8 операми, 7 балетами та 7 симфоніями.
- 1920 рік: Григорій Тютюнник, український літератор, який писав прозу і вірші, був старшим братом відомого Григора Тютюнника.
- 1942 рік: Сандра Ді, актриса телебачення з українськими коренями, здобула популярність в Америці.
Пам’ятні дати 23 квітня
- 215 рік до н. е.: В Римі, на честь перемоги над ворогами біля Тразименського озера, освячено храм на честь Венери, який став центром культу для гетер.
- 303 рік: Імператор Діоклетіан наказав стратити Георгія, відомого як Переможець, в Палестині; згодом він був проголошений святим.
- 971 рік: Облога Доростола візантійцями, де руські воїни під проводом Святослава відстояли свої позиції.
- 1348 рік: Едуард III, король Англії, заснував орден Підв’язки, один з найпрестижніших орденів у світі.
- 1635 рік: У Бостоні відкрили першу публічну школу в США, заклавши основи системи освіти в країні.
- 1851 рік: Канада випустила свою першу поштову марку, що стала важливим кроком у розвитку поштової системи.
- 1896 рік: Нью-Йорк став свідком першого кіносеансу в Америці, відкриваючи нову еру в індустрії розваг.
- 1954 рік: НБА ввела 24-секундне правило для кидків, що змінило динаміку баскетбольних матчів.
- 1956 рік: Елвіс Преслі дав свій дебютний концерт у Лас-Вегасі, що стало знаковою подією в його кар’єрі.
- 1959 рік: Було засновано Спілку журналістів України, що підтримує розвиток журналістики в країні.
- 1962 рік: США запустили «Ranger-4», першу космічну станцію, яка досягла Місяця, відкриваючи нову сторінку в освоєнні космосу.
- 1975 рік: У Києві відкрили Музей книги та друкарства, що став центром збереження та вивчення літературної спадщини України.
- 1991 рік: Верховна Рада України прийняла закон про свободу совісті, закріплюючи право на релігійну свободу.
- 2001 рік: «Intel» представила «Pentium 4», новий процесор, який став значним досягненням у сфері комп’ютерних технологій.
- 2005 рік: На YouTube з’явилося перше відео «Я в зоопарку», що поклало початок ері відеохостингу.
- 2014 рік: Був створений 2-й батальйон НГУ «Донбас», що відіграв важливу роль у захисті України.