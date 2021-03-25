Что потребитель газа может требовать от поставщика «Одессагаз»?

«Одесская жизнь» продолжает разбираться во взаимоотношениях потребителей газа и поставщиков (АО «Одессагаз»): выясняем кто и на что имеет право?

Итак, какие права и обязательства есть у нас – потребителей газа – по отношению к газораспределительному предприятию (АО «Одессагаз»).

Потребитель газа имеет право:

на получение круглосуточного доступа к газораспределительной системе природного газа с должным уровнем надежности, безопасности, качества и величины его давления;

на перерасчет предоставленных услуг при несоблюдении оператором ГРМ уровня качества и величины давления природного газа;

требовать договор, заверенный печатью оператора ГРМ;

инициировать проверку работы счетчика газа в порядке, определенном Кодексом газораспределительных систем;

обращаться к оператору ГРМ с жалобами и предложениями по выполнению условий договора;

на получение компенсации при несоответствии качества природного газа параметрам, определенным Кодексом газораспределительных систем;

иные права, предусмотренные договором и Кодексом газораспределительных систем.

Ранее мы рассказывали о том, когда у потребителей газа в Одессе появится единая платежка за газ и его поставку.

Но у потребителей газа есть не только права, но и обязанности. В данном случае – перед АО «Одессагаз».

Потребитель газа обязуется:

осуществлять расчеты в размере и порядке, которые определены договором;

своевременно сообщать оператору ГРМ об изменении персонифицированных данных в заявлении-присоединении;

не препятствовать оператору ГРМ в осуществлении мероприятий по совершенствованию учета природного газа для точности измерения объемов распределения и потребления природного газа, в том числе — установлении средств дистанционной передачи данных;

обеспечивать беспрепятственный доступ на объект или земельный участок представителям оператора ГРМ для выполнения ими обязанностей по обеспечению уровня надежности, безопасности, качества величины давления природного газа, предотвращения возможных утечек газа и недопущения аварийных ситуаций; для поверки показаний счетчиков газа, выполнения работ по прекращению и возобновлению газоснабжения;

не допускать несанкционированного отбора природного газа;

обеспечить надлежащую эксплуатацию собственных газовых сетей;

соблюдать другие требования договора и Кодекса газораспределительных систем;

по требованию оператора ГРМ оплатить компенсацию за нарушения, предусмотренные Кодексом газораспределительных систем.

Ольга Новикова

Ранее мы знакомили читателей с обязанностями и правами поставщика услуг («Одессагаз-Поставка») и рассказали о том, что может требовать от него потребитель.