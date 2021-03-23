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Какие обязанности и какие права есть у «Одессагаз» перед потребителями газа

Какие обязанности и какие права есть у «Одессагаз» перед потребителями газа

«Одесская жизнь» разбиралась в отношениях потребителей газа и АО «Одессагаз»: кто и на что имеет право?

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Отношения потребителей и предприятий сферы газоснабжения регулируются Законом Украины «О рынке природного газа», Кодексом газораспределительных систем, а в данном случае — еще и Постановлением Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг «Об утверждении Типового договора распределения природного газа» № 2498 в редакции от 7.11.2020 г.

Оператор ГРМ (АО «Одессагаз») обязуется:

  • размещать на сайте действующие тарифы за услуги по распределению газа и действующую редакцию текста Типового договора и Кодекса газораспределительных систем;
  • обеспечивать возможность круглосуточного доступа потребителей к газораспределительной системе и передачу потребителю природного газа с соблюдением соответствующего уровня надежности, безопасности, качества и величины его давления;
  • обеспечивать надлежащую организацию и функционирование Личного кабинета потребителя;
  • обеспечивать коммерческий учет потребления газа, в том числе — формирование общего объема и объема транспортировки газа потребителю за соответствующий период;
  • соблюдать требования Кодекса газораспределительных систем по отношению к счетчику газа, если он по договору будет принадлежать оператору ГРМ;
  • по письменному требованию потребителя бесплатно предоставить ему в течение 10 дней договор распределения (транспортировки) газа;
  • проводить по требованию потребителя проверку работы коммерческого узла учета (счетчика газа);
  • осуществлять перерасчет объемов распределенного природного газа по объекту потребителя, а также — платить компенсацию потребителю при несоответствии качества природного газа на границе балансовой принадлежности объекта параметрам, определенным Кодексом газораспределительных систем;
  • соблюдать другие требования договора и Кодекса газораспределительных систем.

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Оператор ГРМ АО («Одессагаз») имеет право:

  • получать от потребителя оплату по договору;
  • не осуществлять фактическое распределение природного газа потребителю или ограничить (прекратить) его в порядке и на основаниях, предусмотренных договором;
  • беспрепятственного и бесплатного доступа на территорию и земельный участок потребителя, где расположена газораспределительная система и (или) газовое оборудование потребителя для выполнения служебных обязанностей, предусмотренных законодательством и договором;
  • проверять работу коммерческого узла учета (счетчика газа), в том числе — установленного на объекте потребителя, в порядке, определенном Кодексом газораспределительных систем;
  • требовать от потребителя подписания акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;
  • устанавливать на коммерческом узле учета (счетчика газа) средства дистанционной передачи данных или дублирующие, или контрольные средства измерительной техники, если такие меры осуществляются за счет оператора ГРМ;
  • на иные действия, предусмотренные договором и Кодексом газораспределительных систем.

Ольга Новикова

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