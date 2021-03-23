Оплата за газ по-новому: что хотят изменить? В скором времени мы снова ощутим на себе изменения в газовой сфере, подготовка к которым сейчас идет полным ходом. Какими будут эти изменения и что они дадут потребителю? ПОДРОБНЕЕ

О газе и газоснабжении в Одессе: вопросы и ответы Сфера газового рынка — одна из тем, которые интересуют потребителей. Мы по возможности стараемся отвечать на вопросы наших читателей, а помогают нам в этом специалисты «Одессагаз-Поставки». ПОДРОБНЕЕ

Будет ли у одесситов единая платежка за газ? Министерство энергетики отрабатывает вопрос перехода потребителей на одну платежную квитанцию по оплате газа. Об этом сообщил и.о. министра Юрий Витренко. Планируется, что единая платёжка за газ будет включать сумму и за потребленное голубое топливо, и за его распределение. ПОДРОБНЕЕ