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Що відзначають православні 7 травня: вшанування пам’яті мученика Акакія

Що відзначають православні 7 травня: вшанування пам’яті мученика Акакія

Церковне свято сьогодні, 7 травня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

7 травня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

7 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять мученика Акакія.

Хто такий мученик Акакій

Акакій народився в Каппадокії і служив сотником у Мартисійському полку під командуванням воєначальника Фірмі. Його життя стало прикладом непохитної віри та відданості. За часів імператора Максиміана Галерія (305-311) розпочалося гоніння на християн. Фірм, бажаючи переконатися у вірності своїх воїнів, допитував їх про їхню віру. Акакій твердо і відкрито зізнався у своєму християнстві. За це він був підданий жорстоким мукам і катуванням. Проте завдяки своїй вірі Акакій витримав всі випробування.

Народні прикмети 7 травня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: побачити стрижа чи ластівку — до сприятливого дня;
  • ввечері на небі веселка — чекайте на ясну погоду вранці, вранішня веселка, навпаки, — до дощу;
  • вночі місяць червоного кольору — до дощу;
  • дощить вночі — до теплого і сонячного вересня.

Що не можна робити 7 травня

Сьогодні не можна робити таке:

  • лаятися та сваритися;
  • ходити по траві босоніж;
  • зловживати спиртними напоями.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

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