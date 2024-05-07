Що відзначають православні 7 травня: вшанування пам’яті мученика Акакія

7 травня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

7 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять мученика Акакія.

Хто такий мученик Акакій

Акакій народився в Каппадокії і служив сотником у Мартисійському полку під командуванням воєначальника Фірмі. Його життя стало прикладом непохитної віри та відданості. За часів імператора Максиміана Галерія (305-311) розпочалося гоніння на християн. Фірм, бажаючи переконатися у вірності своїх воїнів, допитував їх про їхню віру. Акакій твердо і відкрито зізнався у своєму християнстві. За це він був підданий жорстоким мукам і катуванням. Проте завдяки своїй вірі Акакій витримав всі випробування.

Народні прикмети 7 травня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: побачити стрижа чи ластівку — до сприятливого дня;

ввечері на небі веселка — чекайте на ясну погоду вранці, вранішня веселка, навпаки, — до дощу;

вночі місяць червоного кольору — до дощу;

дощить вночі — до теплого і сонячного вересня.

Що не можна робити 7 травня

Сьогодні не можна робити таке:

лаятися та сваритися;

ходити по траві босоніж;

зловживати спиртними напоями.

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