Що відзначають православні 7 травня: вшанування пам’яті мученика Акакія

Церковне свято сьогодні, 7 травня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
7 травня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
7 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять мученика Акакія.
Хто такий мученик Акакій
Акакій народився в Каппадокії і служив сотником у Мартисійському полку під командуванням воєначальника Фірмі. Його життя стало прикладом непохитної віри та відданості. За часів імператора Максиміана Галерія (305-311) розпочалося гоніння на християн. Фірм, бажаючи переконатися у вірності своїх воїнів, допитував їх про їхню віру. Акакій твердо і відкрито зізнався у своєму християнстві. За це він був підданий жорстоким мукам і катуванням. Проте завдяки своїй вірі Акакій витримав всі випробування.
Народні прикмети 7 травня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: побачити стрижа чи ластівку — до сприятливого дня;
- ввечері на небі веселка — чекайте на ясну погоду вранці, вранішня веселка, навпаки, — до дощу;
- вночі місяць червоного кольору — до дощу;
- дощить вночі — до теплого і сонячного вересня.
Що не можна робити 7 травня
Сьогодні не можна робити таке:
- лаятися та сваритися;
- ходити по траві босоніж;
- зловживати спиртними напоями.
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