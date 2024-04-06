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Что отмечают православные 6 апреля: святитель Евтихий и другие церковные праздники

Что отмечают православные 6 апреля: святитель Евтихий и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 6 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

6 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

6 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память  святителя Евтихия.

Кто такой святитель Евтихий

Евтихий, известный святитель, начал свой жизненный путь во Фригии, где родился, а образование получил в величественном Константинополе. После длительной службы как священнослужитель, он выбрал жизнь в монастыре, где его преданность и трудолюбие были вознаграждены высоким церковным званием архимадрита. Впоследствии его путь привел к должности патриарха. Евтихий не боялся выступить против несправедливости правительства, что привело к его заключению в тюрьму на восемь лет. После освобождения, он вернулся к монастырской жизни, где продолжил свое служение, исцеляя и вдохновляя многочисленных верующих своей мудростью и чудотворными способностями.

Народные приметы 6 апреля

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: сильный ветер — к неурожаю;
  • утки строят гнезда во влажных местах — будет сухим лето;
  • утренний туман указывает, что сухая погода продержится до конца апреля;
  • тихий день и звездная ночь — к большому урожаю.

Что нельзя делать 6 апреля

Сегодня нельзя делать следующее:

  • ругаться и сквернословить;
  • срезать яблони и даже отламывать отдельные ветки;
  • пить алкогольные напитки.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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