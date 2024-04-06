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Що відзначають православні 6 квітня: святитель Євтихій та інші церковні свята

Що відзначають православні 6 квітня: святитель Євтихій та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 6 квітня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

6 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

6 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять святителя Євтихія.

Хто такий святитель Євтихій

Євтихій, відомий святитель, розпочав свій життєвий шлях у Фригії, де народився, а освіту здобув у величному Константинополі. Після тривалої служби як священнослужитель, він обрав життя в монастирі, де його відданість та працьовитість були винагороджені високим церковним званням архімадрита. Згодом його шлях привів до посади патріарха. Євтихій не боявся виступити проти несправедливості уряду, що призвело до його ув’язнення на вісім років. Після звільнення, він повернувся до монастирського життя, де продовжив своє служіння, зцілюючи та надихаючи численних вірян своєю мудрістю та чудотворними здібностями.

Народні прикмети 6 квітня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: сильний вітер — до неврожаю;
  • качки будують гнізда у вологих місцях — буде сухим літо;
  • вранішній туман вказує, що суха погода протримається до кінця квітня;
  • тихий день і зоряна ніч — до великого урожаю.

Що не можна робити 6 квітня

Сьогодні не можна робити таке:

  • лаятися і лихословити;
  • зрізати яблуні і навіть відламувати окремі гілки;
  • пити алкогольні напої.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

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