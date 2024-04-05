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Что отмечают православные 5 апреля: Феодул-читец и другие церковные праздники

Что отмечают православные 5 апреля: Феодул-читец и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 5 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

5 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

5 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память Феодула-читца.

Кто такой Феодул-читатель

Во времена императоров Диоклетиана и Максимиана, Феодул, служивший чтецом при Агафоподе, жил в Фессалониках. Однажды во сне ему явился человек в блестящем одеянии, который подарил ему предмет. После пробуждения Феодул обнаружил в своих руках кольцо с ликом Христа. Он интуитивно понял, что его ждет мученическая судьба. И действительно, во время преследований христиан, Феодул вместе со старцем Агафоподом был сброшен в море, где они нашли свою смерть.

Народные приметы 5 апреля

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: услышать пение глухарей — к солнечным дням;
  • с наступлением 5 апреля верили, что ветер уже дует теплом;
  • еще не прилетели ласточки — будет холодная погода;
  • на берегу много сока — к дождливому лету;
  • сильные дожди указывают на большой урожай.

Что нельзя делать 5 апреля

Сегодня нельзя делать следующее:

  • ссориться и ругаться;
  • делать любые операции, которые связаны с внешностью;
  • делать спонтанные покупки.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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