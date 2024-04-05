Что отмечают православные 5 апреля: Феодул-читец и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 5 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
5 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
5 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память Феодула-читца.
Кто такой Феодул-читатель
Во времена императоров Диоклетиана и Максимиана, Феодул, служивший чтецом при Агафоподе, жил в Фессалониках. Однажды во сне ему явился человек в блестящем одеянии, который подарил ему предмет. После пробуждения Феодул обнаружил в своих руках кольцо с ликом Христа. Он интуитивно понял, что его ждет мученическая судьба. И действительно, во время преследований христиан, Феодул вместе со старцем Агафоподом был сброшен в море, где они нашли свою смерть.
Народные приметы 5 апреля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: услышать пение глухарей — к солнечным дням;
- с наступлением 5 апреля верили, что ветер уже дует теплом;
- еще не прилетели ласточки — будет холодная погода;
- на берегу много сока — к дождливому лету;
- сильные дожди указывают на большой урожай.
Что нельзя делать 5 апреля
Сегодня нельзя делать следующее:
- ссориться и ругаться;
- делать любые операции, которые связаны с внешностью;
- делать спонтанные покупки.
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