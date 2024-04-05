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Що відзначають православні 5 квітня: Феодул-читець та інші церковні свята

Що відзначають православні 5 квітня: Феодул-читець та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 5 квітня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

5 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

5 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять Феодула-читця.

Хто такий Феодул-читець

У часи імператорів Діоклетіана та Максиміана, Феодул, який служив читцем при Агафоподі, мешкав у Фессалоніках. Одного разу уві сні йому явився чоловік у блискучому вбранні, який подарував йому предмет. Після пробудження Феодул виявив у своїх руках кільце з ликом Христа. Він інтуїтивно збагнув, що його чекає мученицька доля. І справді, під час переслідувань християн, Феодула разом зі старцем Агафоподом було скинуто у море, де вони знайшли свою смерть.

Народні прикмети 5 квітня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: почути спів глухарів — до сонячних днів;
  • з настанням 5 квітня вірили, що вітер вже дме теплом;
  • ще не прилетіли ластівки — буде холодна погода;
  • на березі багато соку — до дощового літа;
  • сильні дощі вказують на великий урожай.

Що не можна робити 5 квітня

Сьогодні не можна робити таке:

  • сваритися та лаятися;
  • робити будь-які операції, які пов’язані з зовнішністю;
  • робити спонтанні покупки.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

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