Що відзначають православні 5 квітня: Феодул-читець та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 5 квітня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
5 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
5 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять Феодула-читця.
Хто такий Феодул-читець
У часи імператорів Діоклетіана та Максиміана, Феодул, який служив читцем при Агафоподі, мешкав у Фессалоніках. Одного разу уві сні йому явився чоловік у блискучому вбранні, який подарував йому предмет. Після пробудження Феодул виявив у своїх руках кільце з ликом Христа. Він інтуїтивно збагнув, що його чекає мученицька доля. І справді, під час переслідувань християн, Феодула разом зі старцем Агафоподом було скинуто у море, де вони знайшли свою смерть.
Народні прикмети 5 квітня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: почути спів глухарів — до сонячних днів;
- з настанням 5 квітня вірили, що вітер вже дме теплом;
- ще не прилетіли ластівки — буде холодна погода;
- на березі багато соку — до дощового літа;
- сильні дощі вказують на великий урожай.
Що не можна робити 5 квітня
Сьогодні не можна робити таке:
- сваритися та лаятися;
- робити будь-які операції, які пов’язані з зовнішністю;
- робити спонтанні покупки.
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