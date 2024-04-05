Що відзначають православні 5 квітня: Феодул-читець та інші церковні свята

5 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

5 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять Феодула-читця.

Хто такий Феодул-читець

У часи імператорів Діоклетіана та Максиміана, Феодул, який служив читцем при Агафоподі, мешкав у Фессалоніках. Одного разу уві сні йому явився чоловік у блискучому вбранні, який подарував йому предмет. Після пробудження Феодул виявив у своїх руках кільце з ликом Христа. Він інтуїтивно збагнув, що його чекає мученицька доля. І справді, під час переслідувань християн, Феодула разом зі старцем Агафоподом було скинуто у море, де вони знайшли свою смерть.

Народні прикмети 5 квітня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: почути спів глухарів — до сонячних днів;

з настанням 5 квітня вірили, що вітер вже дме теплом;

ще не прилетіли ластівки — буде холодна погода;

на березі багато соку — до дощового літа;

сильні дощі вказують на великий урожай.

Що не можна робити 5 квітня

Сьогодні не можна робити таке:

сваритися та лаятися;

робити будь-які операції, які пов’язані з зовнішністю;

робити спонтанні покупки.

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