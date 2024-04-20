Что отмечают православные 20 апреля: святой Феодор и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 20 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
20 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
20 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого Феодора.
Кто такой святой Феодор
Святой Феодор, рожденный в Константинополе в семье с глубокими религиозными корнями, избрал путь аскетизма. В своей юности, он отказался от светской жизни, чтобы пойти стопами монашества. Он провел много лет в уединении пустыни, где с большой выдержкой переносил испытания и отказывал себе в земных удовольствиях, включая сон. Его несгибаемый дух и преданность были вознаграждены небесным даром чудотворения.
Народные приметы 20 апреля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: молния означает, что день будет ясным;
- цветы маргариток склонились к земле — ждите дождя;
- появились цветы первоцвета — будет теплым май;
- на ели много шишек — будет большой урожай пшеницы.
Что нельзя делать 20 апреля
Сегодня нельзя делать следующее:
- стирать белье, иначе будут сниться кошмары;
- ловить рыбу, потому что начинается нерест;
- работать с растениями.
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