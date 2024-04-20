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Что отмечают православные 20 апреля: святой Феодор и другие церковные праздники

Что отмечают православные 20 апреля: святой Феодор и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 20 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

20 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

20 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память  святого Феодора.

Кто такой святой Феодор

Святой Феодор, рожденный в Константинополе в семье с глубокими религиозными корнями, избрал путь аскетизма. В своей юности, он отказался от светской жизни, чтобы пойти стопами монашества. Он провел много лет в уединении пустыни, где с большой выдержкой переносил испытания и отказывал себе в земных удовольствиях, включая сон. Его несгибаемый дух и преданность были вознаграждены небесным даром чудотворения.

Народные приметы 20 апреля

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: молния означает, что день будет ясным;
  • цветы маргариток склонились к земле — ждите дождя;
  • появились цветы первоцвета — будет теплым май;
  • на ели много шишек — будет большой урожай пшеницы.

Что нельзя делать 20 апреля

Сегодня нельзя делать следующее:

  • стирать белье, иначе будут сниться кошмары;
  • ловить рыбу, потому что начинается нерест;
  • работать с растениями.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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