Що відзначають православні 20 квітня: святий Феодор та інші церковні свята

20 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

20 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять святого Феодора.

Хто такий святий Феодор

Святий Феодор, народжений у Константинополі в родині з глибокими релігійними коріннями, обрав шлях аскетизму. У своїй юності, він відмовився від світського життя, щоб піти стопами чернецтва. Він провів багато років у самоті пустелі, де з великою витримкою переносив випробування та відмовляв собі у земних задоволеннях, включаючи сон. Його незламний дух і відданість були винагороджені небесним даром чудотворення.

Народні прикмети 20 квітня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: блискавка означає, що день буде ясним;

квіти маргариток схилилися до землі — чекайте на дощ;

з’явилися квіти первоцвіту — буде теплим травень;

на ялині багато шишок — буде великий урожай пшениці.

Що не можна робити 20 квітня

Сьогодні не можна робити таке:

прати білизну, інакше будуть снитися кошмари;

ловити рибу, бо починається нерест;

працювати з рослинами.

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