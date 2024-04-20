Що відзначають православні 20 квітня: святий Феодор та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 20 квітня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
20 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
20 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять святого Феодора.
Хто такий святий Феодор
Святий Феодор, народжений у Константинополі в родині з глибокими релігійними коріннями, обрав шлях аскетизму. У своїй юності, він відмовився від світського життя, щоб піти стопами чернецтва. Він провів багато років у самоті пустелі, де з великою витримкою переносив випробування та відмовляв собі у земних задоволеннях, включаючи сон. Його незламний дух і відданість були винагороджені небесним даром чудотворення.
Народні прикмети 20 квітня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: блискавка означає, що день буде ясним;
- квіти маргариток схилилися до землі — чекайте на дощ;
- з’явилися квіти первоцвіту — буде теплим травень;
- на ялині багато шишок — буде великий урожай пшениці.
Що не можна робити 20 квітня
Сьогодні не можна робити таке:
- прати білизну, інакше будуть снитися кошмари;
- ловити рибу, бо починається нерест;
- працювати з рослинами.
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