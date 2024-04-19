Что отмечают православные 19 апреля: святой Иоанн и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 19 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
19 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
19 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого Иоанна.
Кто такой святой Иоанн
Святой Иоанн жил в VIII веке и уже в юном возрасте решил посвятить свою жизнь Господу. Он отправился в лавру святого Харитона, расположенную вблизи Мертвого моря. Эта лавра уже тогда считалась одной из старейших в Палестине. Там Иоанн получил прозвище Старопечерник. Его жизнь была предназначена служить Богу, и он оставил свой след в истории церкви.
Народные приметы 19 апреля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: утки вьют гнездо близко к ручью — летом будет засушливая погода;
- приятная и теплая погода — в конце мая будет похолодание;
- жаворонки, ласточки, грачи раньше прилетели — к теплой весне;
- береза расцвела раньше ольхи или клена — летом будет жаркая погода.
Что нельзя делать 19 апреля
Сегодня нельзя делать следующее:
- рассказывать о своих секретах;
- нервничать;
- в течение дня выносить мусор из дома.
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