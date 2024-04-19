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Что отмечают православные 19 апреля: святой Иоанн и другие церковные праздники

Что отмечают православные 19 апреля: святой Иоанн и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 19 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

19 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

19 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память  святого Иоанна.

Кто такой святой Иоанн

Святой Иоанн жил в VIII веке и уже в юном возрасте решил посвятить свою жизнь Господу. Он отправился в лавру святого Харитона, расположенную вблизи Мертвого моря. Эта лавра уже тогда считалась одной из старейших в Палестине. Там Иоанн получил прозвище Старопечерник. Его жизнь была предназначена служить Богу, и он оставил свой след в истории церкви.

Народные приметы 19 апреля

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: утки вьют гнездо близко к ручью — летом будет засушливая погода;
  • приятная и теплая погода — в конце мая будет похолодание;
  • жаворонки, ласточки, грачи раньше прилетели — к теплой весне;
  • береза расцвела раньше ольхи или клена — летом будет жаркая погода.

Что нельзя делать 19 апреля

Сегодня нельзя делать следующее:

  • рассказывать о своих секретах;
  • нервничать;
  • в течение дня выносить мусор из дома.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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