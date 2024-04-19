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Що відзначають православні 19 квітня: святий Іоан та інші церковні свята

Що відзначають православні 19 квітня: святий Іоан та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 19 квітня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

19 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

19 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять святого Іоана.

Хто такий святий Іоан

Святий Іоан жив у VIII столітті і вже в юному віці вирішив присвятити своє життя Господу. Він відправився до лаври святого Харитона, розташованої поблизу Мертвого моря. Ця лавра вже тоді вважалася однією з найстаріших в Палестині. Там Іоан отримав прізвисько Старопечерник. Його життя було призначене служити Богу, і він залишив свій слід у історії церкви.

Народні прикмети 19 квітня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: качки в’ють гніздо близько до струмка — влітку буде засушлива погода;
  • приємна і тепла погода — наприкінці травня буде похолодання;
  • жайворонки, ластівки, граки раніше прилетіли — до теплої весни;
  • береза розквітла раніше за вільху чи клен — влітку буде спекотна погода.

Що не можна робити 19 квітня

Сьогодні не можна робити таке:

  • розповідати про свої секрети;
  • нервуватися;
  • протягом дня виносити сміття з будинку.

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