Що відзначають православні 19 квітня: святий Іоан та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 19 квітня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
19 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
19 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять святого Іоана.
Хто такий святий Іоан
Святий Іоан жив у VIII столітті і вже в юному віці вирішив присвятити своє життя Господу. Він відправився до лаври святого Харитона, розташованої поблизу Мертвого моря. Ця лавра вже тоді вважалася однією з найстаріших в Палестині. Там Іоан отримав прізвисько Старопечерник. Його життя було призначене служити Богу, і він залишив свій слід у історії церкви.
Народні прикмети 19 квітня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: качки в’ють гніздо близько до струмка — влітку буде засушлива погода;
- приємна і тепла погода — наприкінці травня буде похолодання;
- жайворонки, ластівки, граки раніше прилетіли — до теплої весни;
- береза розквітла раніше за вільху чи клен — влітку буде спекотна погода.
Що не можна робити 19 квітня
Сьогодні не можна робити таке:
- розповідати про свої секрети;
- нервуватися;
- протягом дня виносити сміття з будинку.
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