Что отмечают православные 16 марта: чествование Савина Ермопольского и другие церковные праздники

16 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

16 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память мученика Савина Ермопольского.

Кто такой Савин Ермопольский

Он был епископом города Ермополь в Египте, который жил в III веке. Во времена жестоких гонений на христиан он, вместе со своими верными сподвижниками, был вынужден бежать, чтобы сохранить свою веру.

Их пристанищем стало отдаленное селение, где они надеялись обрести мир и покой. Однако, язычники, которые не терпели христианства, выследили их и там. Мучеников схватили и подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить их отречься от веры в Иисуса Христа.

Но Савин и его сподвижники остались несокрушимыми. Их вера была сильнее страха и боли. Несмотря на все издевательства, они не отреклись от своих убеждений.

Разъяренные язычники бросили мучеников в Нил, надеясь, что вода погубит их. Но и здесь вера Савина и его сподвижников оказалась сильнее смерти. Они умерли в глубоких водах реки, но их души вознеслись в Царство Небесное.

Народные приметы 16 марта

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: тепло — такой будет погода ближайшие несколько дней;

над домом кружат стаи перелетных птиц — ждите скорого потепления;

реки уже вышли из берегов — к урожайному году;

птицы купаются в лужах — к потеплению.

Что нельзя делать 16 марта

Сегодня нельзя делать следующее:

Брать или давать деньги в долг.

Разжигать огонь.

Женщинам носить тяжелые предметы.

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