Що відзначають православні 16 березня: вшанування Савина Єрмопольського та інші церковні свята

16 березня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

16 березня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять мученика Савина Єрмопольського.

Хто такий Савин Єрмопольський

Він був єпископом міста Єрмополь в Єгипті, який жив у III столітті. За часів жорстоких гонінь на християн він, разом зі своїми вірними сподвижниками, був змушений тікати, щоб зберегти свою віру.

Їхнім притулком стало віддалене селище, де вони сподівалися знайти мир і спокій. Проте, язичники, які не терпіли християнства, вистежили їх і там. Мучеників схопили і піддали жорстоким тортурам, намагаючись змусити їх зректися віри в Ісуса Христа.

Але Савин і його сподвижники залишилися незламними. Їхня віра була сильнішою за страх і біль. Попри всі знущання, вони не відреклися від своїх переконань.

Розлючені язичники кинули мучеників до Нілу, сподіваючись, що вода погубить їх. Але й тут віра Савина і його сподвижників виявилася сильнішою за смерть. Вони померли в глибоких водах річки, але їхні душі вознеслися до Царства Небесного.

Народні прикмети 16 березня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: тепло — такою буде погода найближчі кілька днів;

над будинком кружляють зграї перелітних птахів — чекайте на швидке потепління;

річки вже вийшли з берегів — до врожайного року;

птахи купаються в калюжах — до потепління.

Що не можна робити 16 березня

Сьогодні не можна робити таке:

Брати чи давати гроші в борг.

Розпалювати вогонь.

Жінкам носити важкі предмети.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями