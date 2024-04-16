Что отмечают православные 16 апреля: мученицы Агапия, Ирина и Хиония

Церковный праздник сегодня, 16 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
16 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
16 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память мучениц Агапии, Ирины и Хионии.
Кто такие мученицы Агапия, Ирина и Хиония
Это событие произошло в III веке в Италии, в окрестностях города Аквилеи. Три сестры — Агапия, Ирина и Хиония — решили посвятить свою жизнь Богу. Они отказались от брака и преданно служили Господу. Их верные убеждения оказались неприступными даже перед императором, который приказал им ехать в Македонию, чтобы найти женихов. Сестры отказались, и их верность стоила им жизни. Двух старших сестер сожгли на огне, а младшую застрелил охранник, когда она пыталась убежать. Их действия стали примером жертвенности и преданности вере.
Народные приметы 16 апреля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: насколько много уже выросло подорожника, настолько богатым будет урожай;
- слышно гром — хлеб хорошо уродится;
- ливень — к жаркой погоде летом;
- ветрено и прохладно — таким следует ожидать и лето.
Что нельзя делать 16 апреля
Сегодня нельзя делать следующее:
- пить алкоголь;
- брать или давать деньги в долг;
- веселиться, петь и танцевать.
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