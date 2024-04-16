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Что отмечают православные 16 апреля: мученицы Агапия, Ирина и Хиония

Что отмечают православные 16 апреля: мученицы Агапия, Ирина и Хиония

Церковный праздник сегодня, 16 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

16 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

16 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память  мучениц Агапии, Ирины и Хионии.

Кто такие мученицы Агапия, Ирина и Хиония

Это событие произошло в III веке в Италии, в окрестностях города Аквилеи. Три сестры — Агапия, Ирина и Хиония — решили посвятить свою жизнь Богу. Они отказались от брака и преданно служили Господу. Их верные убеждения оказались неприступными даже перед императором, который приказал им ехать в Македонию, чтобы найти женихов. Сестры отказались, и их верность стоила им жизни. Двух старших сестер сожгли на огне, а младшую застрелил охранник, когда она пыталась убежать. Их действия стали примером жертвенности и преданности вере.

Народные приметы 16 апреля

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: насколько много уже выросло подорожника, настолько богатым будет урожай;
  • слышно гром — хлеб хорошо уродится;
  • ливень — к жаркой погоде летом;
  • ветрено и прохладно — таким следует ожидать и лето.

Что нельзя делать 16 апреля

Сегодня нельзя делать следующее:

  • пить алкоголь;
  • брать или давать деньги в долг;
  • веселиться, петь и танцевать.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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