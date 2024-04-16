Що відзначають православні 16 квітня: мучениці Агапія, Ірина та Хіонія

16 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

16 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії.

Хто такі мучениці Агапія, Ірина та Хіонія

Ця подія відбулася в III столітті в Італії, на околицях міста Аквілеї. Три сестри — Агапія, Ірина та Хіонія — вирішили присвятити своє життя Богу. Вони відмовились від шлюбу та віддано служили Господу. Їхні вірні переконання виявилися неприступними навіть перед імператором, який наказав їм їхати до Македонії, щоб знайти наречених. Сестри відмовились, і їхня вірність коштувала їм життя. Двох старших сестер спалили на вогні, а молодшу застрелив охоронець, коли вона намагалася втекти. Їхні дії стали прикладом жертовності та відданості вірі.

Народні прикмети 16 квітня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: наскільки багато вже виросло подорожника, настільки багатим буде урожай;

чутно грім — хліб добре вродить;

злива — до спекотної погоди влітку;

вітряно і прохолодно — таким слід очікувати і літо.

Що не можна робити 16 квітня

Сьогодні не можна робити таке:

пити алкоголь;

брати чи давати гроші в борг;

веселитися, співати і танцювати.

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