Что отмечают православные 15 марта: чествование Агапията, семи мучеников Кесарийских и другие церковные праздники

15 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

15 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого мученика Агапия, а также семи мучеников Кесарийских.

Кто такой Агапий и семь мучеников Кесарийских

Их жизнь разворачивалась во времена правления императора Диоклетиана, в IV веке. В ту эпоху по всей империи свирепствовали гонения на христиан. Их силой заставляли поклоняться языческим божествам, а тех, кто сопротивлялся, жестоко пытали.

Однажды во время таких пыток шестеро юных христиан не выдержали ужасных мучений и вышли из толпы, объявив о своей вере во Христа.

Увидев юность ребят, правитель пытался склонить их к поклонению идолам, но их сердца остались непоколебимыми. За свою непоколебимую веру они были брошены в тюрьму, где уже находились святой Агапий и его слуга Дионисий.

После долгих издевательств юные мученики погибли, приняв смерть за свою веру.

Народные приметы 15 марта

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: если от этого дня 40 дней продержатся заморозки, лето будет жарким;

услышать гром — к голодному году;

какая в этот день погода, такой она будет еще сорок дней;

много сорок и галок — скоро начнется настоящее тепло.

Что нельзя делать 15 марта

Сегодня нельзя делать следующее:

мыть голову — разлука с родным человеком;

выходить в одежде без приколотой заколки;

ссориться, сквернословить, ругаться.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям