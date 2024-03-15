Что отмечают православные 15 марта: чествование Агапията, семи мучеников Кесарийских и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 15 марта. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
15 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
15 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого мученика Агапия, а также семи мучеников Кесарийских.
Кто такой Агапий и семь мучеников Кесарийских
Их жизнь разворачивалась во времена правления императора Диоклетиана, в IV веке. В ту эпоху по всей империи свирепствовали гонения на христиан. Их силой заставляли поклоняться языческим божествам, а тех, кто сопротивлялся, жестоко пытали.
Однажды во время таких пыток шестеро юных христиан не выдержали ужасных мучений и вышли из толпы, объявив о своей вере во Христа.
Увидев юность ребят, правитель пытался склонить их к поклонению идолам, но их сердца остались непоколебимыми. За свою непоколебимую веру они были брошены в тюрьму, где уже находились святой Агапий и его слуга Дионисий.
После долгих издевательств юные мученики погибли, приняв смерть за свою веру.
Народные приметы 15 марта
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: если от этого дня 40 дней продержатся заморозки, лето будет жарким;
- услышать гром — к голодному году;
- какая в этот день погода, такой она будет еще сорок дней;
- много сорок и галок — скоро начнется настоящее тепло.
Что нельзя делать 15 марта
Сегодня нельзя делать следующее:
- мыть голову — разлука с родным человеком;
- выходить в одежде без приколотой заколки;
- ссориться, сквернословить, ругаться.
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