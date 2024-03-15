Що відзначають православні 15 березня: вшанування Агапіята, семи мучеників Кесарійських та інші церковні свята

15 березня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

15 березня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять святого мученика Агапія, а також семи мучеників Кесарійських.

Хто такий Агапій та сім мучеників Кесарійських

Їх життя розгорталося за часів правління імператора Діоклетіана, у IV столітті. В ту епоху по всій імперії лютували гоніння на християн. Їх силою змушували поклонятися язичницьким божествам, а тих, хто чинив опір, жорстоко катували.

Одного разу під час таких тортур шестеро юних християн не витримали жахливих мук і вийшли з натовпу, оголосивши про свою віру в Христа.

Побачивши юність хлопців, правитель намагався схилити їх до поклоніння ідолам, але їхні серця залишилися непохитними. За свою непохитну віру вони були кинуті до в’язниці, де вже перебували святий Агапій та його слуга Діонісій.

Після довгих знущань юні мученики загинули, прийнявши смерть за свою віру.

Народні прикмети 15 березня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: якщо від цього дня 40 днів протримаються заморозки, літо буде спекотним;

почути грім — до голодного року;

яка цього дня погода, такою вона буде ще сорок днів;

багато сорок і галок — скоро почнеться справжнє тепло.

Що не можна робити 15 березня

Сьогодні не можна робити таке:

мити голову — розлука з рідною людиною;

виходити в одязі без приколотої шпильки;

сваритися, лихословити, лаятися.

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