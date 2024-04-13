Что отмечают православные 13 апреля: священномученик Артемон и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 13 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
13 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
13 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память священномученика Артемона.
Кто такой мученик Евпсихий
В третьем веке нашей эры, Артемон был среди тех, кто выстоял перед лицом репрессий, направленных против христианской общины Римской империи. В эпоху правления Диоклетиана, когда христианам угрожали жестокие преследования, Артемон, как и многие другие духовные лидеры, отверг императорские указы, запрещавшие христианские ритуалы, и отказался отречься от своей веры. Он избрал путь верности своим убеждениям, несмотря на угрозу от государства. За свою непреклонность, Артемон был арестован имперскими силами, подвергнут пыткам, но его дух не был сломлен. Он остался верным своей вере до конца, приняв мученическую смерть как свидетельство своей непоколебимой веры.
Народные приметы 13 апреля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: вороны сидят на верхушках деревьев — май будет теплым;
- громко поет кукушка — приближается потепление;
- ночью много звезд — к большому урожаю летом;
- уже распустился дуб — к погожим дням.
Что нельзя делать 13 апреля
Сегодня нельзя делать следующее:
- работать на земле;
- делать какие-либо домашние дела;
- злословить и ругаться.
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