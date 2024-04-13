Що відзначають православні 13 квітня: священномученик Артемон та інші церковні свята

13 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

13 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять священномученика Артемона.

Хто такий мученик Євпсихій

У третьому столітті нашої ери, Артемон був серед тих, хто вистояв перед лицем репресій, спрямованих проти християнської громади Римської імперії. В епоху правління Діоклетіана, коли християнам загрожували жорстокі переслідування, Артемон, як і багато інших духовних лідерів, відкинув імператорські укази, що забороняли християнські ритуали, і відмовився зректися своєї віри. Він обрав шлях вірності своїм переконанням, попри загрозу від держави. За свою непохитність, Артемон був заарештований імперськими силами, підданий тортурам, але його дух не був зломлений. Він залишився вірним своїй вірі до кінця, прийнявши мученицьку смерть як свідчення своєї непохитної віри.

Народні прикмети 13 квітня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: ворони сидять на верхівках дерев — травень буде теплим;

голосно співає зозуля — наближається потепління;

вночі багато зірок — до великого урожаю влітку;

вже розпустився дуб — до погожих днів.

Що не можна робити 13 квітня

Сьогодні не можна робити таке:

працювати на землі;

робити будь-які домашні справи;

злословити і лаятися.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями