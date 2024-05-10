Что отмечают православные 10 мая: чествование памяти апостола Симона

10 мая 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

10 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память апостола Симона.

Кто такой апостол Симон

Симон, известный за свое рвение к вероисповеданию, был родом из Каны Галилейской, что дало ему прозвище «Зилот», что означает «ревнитель» в греческом языке. Он был свидетелем чудесного превращения воды в вино, что стало первым знамением Иисуса, и получил благодать Святого Духа во время Пятидесятницы.

Апостол Симон проповедовал христианское учение в разных странах, включая Египет и Британию, и, по легендам, претерпел мученическую смерть на берегах Черного моря. Его реликвии почитаются во многих святынях, среди которых Новоафонский монастырь и базилика в Кельне, где они являются предметом глубокого уважения верующих.

Народные приметы 10 мая

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: птицы поют до рассвета — будет дождь;

крот разбрасывает землю вокруг норы — к дождливой погоде;

во время дождя сильный ветер — ждите улучшения погоды;

уже лопают сережки на берегу — время сажать хлеб;

идет дождь — к ненастному лету.

Что нельзя делать 10 мая

Сегодня нельзя делать следующее:

работать в земле;

ссориться и сквернословить;

употреблять алкогольные напитки.

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