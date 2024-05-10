Новости Одессы и Одесской области

Что отмечают православные 10 мая: чествование памяти апостола Симона

Что отмечают православные 10 мая: чествование памяти апостола Симона

Церковный праздник сегодня, 10 мая. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

10 мая 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

10 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память  апостола Симона.

Кто такой апостол Симон

Симон, известный за свое рвение к вероисповеданию, был родом из Каны Галилейской, что дало ему прозвище «Зилот», что означает «ревнитель» в греческом языке. Он был свидетелем чудесного превращения воды в вино, что стало первым знамением Иисуса, и получил благодать Святого Духа во время Пятидесятницы.

Апостол Симон проповедовал христианское учение в разных странах, включая Египет и Британию, и, по легендам, претерпел мученическую смерть на берегах Черного моря. Его реликвии почитаются во многих святынях, среди которых Новоафонский монастырь и базилика в Кельне, где они являются предметом глубокого уважения верующих.

Народные приметы 10 мая

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: птицы поют до рассвета — будет дождь;
  • крот разбрасывает землю вокруг норы — к дождливой погоде;
  • во время дождя сильный ветер — ждите улучшения погоды;
  • уже лопают сережки на берегу — время сажать хлеб;
  • идет дождь — к ненастному лету.

Что нельзя делать 10 мая

Сегодня нельзя делать следующее:

  • работать в земле;
  • ссориться и сквернословить;
  • употреблять алкогольные напитки.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua