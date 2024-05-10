Что отмечают православные 10 мая: чествование памяти апостола Симона

Церковный праздник сегодня, 10 мая. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
10 мая 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
10 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память апостола Симона.
Кто такой апостол Симон
Симон, известный за свое рвение к вероисповеданию, был родом из Каны Галилейской, что дало ему прозвище «Зилот», что означает «ревнитель» в греческом языке. Он был свидетелем чудесного превращения воды в вино, что стало первым знамением Иисуса, и получил благодать Святого Духа во время Пятидесятницы.
Апостол Симон проповедовал христианское учение в разных странах, включая Египет и Британию, и, по легендам, претерпел мученическую смерть на берегах Черного моря. Его реликвии почитаются во многих святынях, среди которых Новоафонский монастырь и базилика в Кельне, где они являются предметом глубокого уважения верующих.
Народные приметы 10 мая
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: птицы поют до рассвета — будет дождь;
- крот разбрасывает землю вокруг норы — к дождливой погоде;
- во время дождя сильный ветер — ждите улучшения погоды;
- уже лопают сережки на берегу — время сажать хлеб;
- идет дождь — к ненастному лету.
Что нельзя делать 10 мая
Сегодня нельзя делать следующее:
- работать в земле;
- ссориться и сквернословить;
- употреблять алкогольные напитки.
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