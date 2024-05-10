Що відзначають православні 10 травня: вшанування пам’яті апостола Симона

Церковне свято сьогодні, 10 травня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
10 травня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
10 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять апостола Симона.
Хто такий апостол Симон
Симон, відомий за свою запопадливість до віросповідання, був родом з Кани Галилейської, що надало йому прізвисько «Зилот», що означає «ревнитель» у грецькій мові. Він був свідком чудесного перетворення води на вино, що стало першим знаменням Ісуса, та отримав благодать Святого Духа під час П’ятидесятниці.
Апостол Симон проповідував християнське вчення в різних країнах, включаючи Єгипет та Британію, і, за легендами, зазнав мученицької смерті на берегах Чорного моря. Його реліквії шануються в багатьох святинях, серед яких Новоафонський монастир та базиліка в Кельні, де вони є предметом глибокої поваги вірян.
Народні прикмети 10 травня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: птахи співають до світанку — буде дощ;
- кріт розкидає землю навколо нори — до дощової погоди;
- під час дощу сильний вітер — чекайте на покращення погоди;
- вже лопають сережки на березі — час садити хліб;
- йде дощ — до негожого літа.
Що не можна робити 10 травня
Сьогодні не можна робити таке:
- працювати в землі;
- сваритися і лихословити;
- вживати алкогольні напої.
Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями