Що відзначають православні 10 травня: вшанування пам’яті апостола Симона

10 травня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

10 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять апостола Симона.

Хто такий апостол Симон

Симон, відомий за свою запопадливість до віросповідання, був родом з Кани Галилейської, що надало йому прізвисько «Зилот», що означає «ревнитель» у грецькій мові. Він був свідком чудесного перетворення води на вино, що стало першим знаменням Ісуса, та отримав благодать Святого Духа під час П’ятидесятниці.

Апостол Симон проповідував християнське вчення в різних країнах, включаючи Єгипет та Британію, і, за легендами, зазнав мученицької смерті на берегах Чорного моря. Його реліквії шануються в багатьох святинях, серед яких Новоафонський монастир та базиліка в Кельні, де вони є предметом глибокої поваги вірян.

Народні прикмети 10 травня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: птахи співають до світанку — буде дощ;

кріт розкидає землю навколо нори — до дощової погоди;

під час дощу сильний вітер — чекайте на покращення погоди;

вже лопають сережки на березі — час садити хліб;

йде дощ — до негожого літа.

Що не можна робити 10 травня

Сьогодні не можна робити таке:

працювати в землі;

сваритися і лихословити;

вживати алкогольні напої.

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