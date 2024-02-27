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Что отмечают православные 27 февраля: церковные праздники этого дня

Что отмечают православные 27 февраля: церковные праздники этого дня

Церковный праздник сегодня, 27 февраля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

27 февраля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

27 февраля по новому церковному календарю православные верующие чтят память преподобного Прокопия Декаполита.

Кем был Прокопий Декаполит

Прокопий Декаполит (или Прокопий Декаполитский) — это святой в христианстве, который жил в VII-VIII веках. Он был монахом и аскетом и известен своей аскетической жизненной практикой. Его почитают в православной, католической и других христианских традициях как святого. Имя «Декаполит» происходит от греческого слова «δεκάπολις» (dekapolis), что означает «десятиграддя», и, возможно, указывает на то, что Прокопий жил в районе, где были десять городов. Информация о нем ограничена легендами и агиографическими источниками, а его точное биографическое рождение и смерть остаются предметом исследования и спекуляций.

Народные приметы 27 февраля

Приметы этого дня говорят следующее:

  • появились подснежники — можно начинать полевые работы;
  • ива начинает распускаться с верхушки — посев будет удачным;
  • обильная капель в этот день — будет теплое лето.

Что нельзя делать 27 февраля

Сегодня нельзя делать следующее:

  • ругаться и сквернословить;
  • выяснять отношения;
  • отказывать в помощи;
  • отправляться в дальнюю дорогу;
  • играть свадьбу;
  • стричь волосы;
  • брать деньги в долг;

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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Редакция ПРОФИЛЬ

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