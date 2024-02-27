Что отмечают православные 27 февраля: церковные праздники этого дня

27 февраля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

27 февраля по новому церковному календарю православные верующие чтят память преподобного Прокопия Декаполита.

Кем был Прокопий Декаполит

Прокопий Декаполит (или Прокопий Декаполитский) — это святой в христианстве, который жил в VII-VIII веках. Он был монахом и аскетом и известен своей аскетической жизненной практикой. Его почитают в православной, католической и других христианских традициях как святого. Имя «Декаполит» происходит от греческого слова «δεκάπολις» (dekapolis), что означает «десятиграддя», и, возможно, указывает на то, что Прокопий жил в районе, где были десять городов. Информация о нем ограничена легендами и агиографическими источниками, а его точное биографическое рождение и смерть остаются предметом исследования и спекуляций.

Народные приметы 27 февраля

Приметы этого дня говорят следующее:

появились подснежники — можно начинать полевые работы;

ива начинает распускаться с верхушки — посев будет удачным;

обильная капель в этот день — будет теплое лето.

Что нельзя делать 27 февраля

Сегодня нельзя делать следующее:

ругаться и сквернословить;

выяснять отношения;

отказывать в помощи;

отправляться в дальнюю дорогу;

играть свадьбу;

стричь волосы;

брать деньги в долг;

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