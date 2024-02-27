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Що відзначають православні 27 лютого: церковні свята цього дня

Що відзначають православні 27 лютого: церковні свята цього дня

Церковне свято сьогодні, 27 лютого. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

27 лютого 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

27 лютого за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять преподобного Прокопія Декаполіта.

Ким був Прокопій Декаполіт

Прокопій Декаполіт (або Прокопій Декаполітський) — це святий у християнстві, який жив у VII-VIII століттях. Він був монахом та аскетом і відомий своєю аскетичною життєвою практикою. Його шанують у православній, католицькій та інших християнських традиціях як святого. Ім’я «Декаполіт» походить від грецького слова «δεκάπολις» (dekapolis), що означає «десятиграддя», і, можливо, вказує на те, що Прокопій жив у районі, де були десять міст. Інформація про нього обмежена легендами та агіографічними джерелами, а його точне біографічне народження та смерть залишаються предметом дослідження і спекуляцій.

Народні прикмети 27 лютого

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • з’явилися проліски — можна починати польові роботи;
  • верба починає розпускатися з верхівки — посів буде вдалим;
  • рясна крапель цього дня — буде тепле літо.

Що не можна робити 27 лютого

Сьогодні не можна робити таке:

  • лаятися і лихословити;
  • з’ясовувати стосунки;
  • відмовляти в допомозі;
  • вирушати в далеку дорогу;
  • грати весілля;
  • стригти волосся;
  • брати гроші в борг;

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Редакція ПРОФІЛЬ

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