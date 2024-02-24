Что отмечают православные 24 февраля: чествование святого Иоанна Предтечи и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 24 февраля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
24 февраля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
24 февраля по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого Иоанна Предтечи — первое и второе обретение его головы.
Кем был Иоанн Предтеча
Святой Иоанн Предтеча, известный также как Иоанн Креститель, занимает важное место в христианской истории, связывая свою жизнь со служением, пророчеством и подготовкой к приходу Иисуса Христа. После усекновения головы Иоанна, его тело было похоронено в городе Севастии, но честная голова осталась неизвестной местности из-за действий Иродиады. Жена царского урядника Хузы тайно взяла святую голову, похоронив ее на Масличной горе в имении Ирода. Через много лет имение это стало местом строительства церкви, где во второй раз была обнаружена голова святого Иоанна.
Народные приметы 24 февраля
Приметы этого дня говорят следующее:
- Много снега и холодно — сугробы будут лежать еще и в апреле.
- Снежная погода — к холодной Пасхе.
- Теплый день — таким будет и апрель.
Что нельзя делать 24 февраля
Сегодня нельзя делать следующее:
- зажигать костер, ведь в нем может сгореть и ваше счастье;
- женщинам и девушкам заплетать волосы — можно вплести беды.
Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям