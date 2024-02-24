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Что отмечают православные 24 февраля: чествование святого Иоанна Предтечи и другие церковные праздники

Что отмечают православные 24 февраля: чествование святого Иоанна Предтечи и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 24 февраля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

24 февраля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

24 февраля по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого Иоанна Предтечи — первое и второе обретение его головы.

Кем был Иоанн Предтеча

Святой Иоанн Предтеча, известный также как Иоанн Креститель, занимает важное место в христианской истории, связывая свою жизнь со служением, пророчеством и подготовкой к приходу Иисуса Христа. После усекновения головы Иоанна, его тело было похоронено в городе Севастии, но честная голова осталась неизвестной местности из-за действий Иродиады. Жена царского урядника Хузы тайно взяла святую голову, похоронив ее на Масличной горе в имении Ирода. Через много лет имение это стало местом строительства церкви, где во второй раз была обнаружена голова святого Иоанна.

Народные приметы 24 февраля

Приметы этого дня говорят следующее:

  • Много снега и холодно — сугробы будут лежать еще и в апреле.
  • Снежная погода — к холодной Пасхе.
  • Теплый день — таким будет и апрель.

Что нельзя делать 24 февраля

Сегодня нельзя делать следующее:

  • зажигать костер, ведь в нем может сгореть и ваше счастье;
  • женщинам и девушкам заплетать волосы — можно вплести беды.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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Редакция ПРОФИЛЬ

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