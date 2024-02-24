Що відзначають православні 24 лютого: вшанування святого Іоана Предтечі та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 24 лютого. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
24 лютого 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
24 лютого за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять святого Іоана Предтечі — перше і друге віднайдення його голови.
Ким був Іоанн Предтеча
Святий Іоанн Предтеча, відомий також як Іоанн Хреститель, займає важливе місце в християнській історії, пов’язуючи своє життя зі служінням, пророцтвом та підготовкою до приходу Ісуса Христа. Після усікновення голови Іоанна, його тіло було поховане у місті Севастії, але чесна голова залишилася невідомою місцевості через дії Іродіади. Дружина царського урядника Хузи таємно взяла святу голову, поховавши її на Оливній горі в маєтку Ірода. Через багато років маєток цей став місцем будівництва церкви, де вдруге була виявлена голова святого Іоанна.
Народні прикмети 24 лютого
Прикмети цього дня говорять наступне:
- Багато снігу і холодно — кучугури будуть лежати ще й в квітні.
- Сніжна погода — до холодного Великодня.
- Теплий день — таким буде і квітень.
Що не можна робити 24 лютого
Сьогодні не можна робити таке:
- запалювати вогнище, адже в ньому може згоріти і ваше щастя;
- жінкам та дівчатам заплітати волосся — можна вплести біди.
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