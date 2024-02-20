Что отмечают православные 20 февраля: чествование Ярослава Мудрого, Льва Катанского и другие церковные праздники

20 февраля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

20 февраля по новому церковному календарю православные верующие чтят память князя Киевского Ярослава Мудрого, Льва Катанского и преподобного Агафона Киево-Печерского.

Кем был Князь Ярослав

Князь Ярослав, родившись между 983 и 985 годами (в зависимости от источника), был вторым сыном святого равноапостольного князя Владимира Великого. В 988 году, во время крещения Руси, Ярослав и его братья были также крещены. Во время крещения Ярослав получил имя Георгий (Юрий) в честь святого великомученика Юрия Победоносца.

В течение своего правления Ярослав Мудрый продолжал развитие Киевского государства, начатое его отцом, и при нем государство расцвело. Среди достижений великого князя:

Ярослав Мудрый первым составил сборник законов на Руси, состоящий из 18 статей, где было проявлено уважение к жизни человека, отменены телесные наказания и казнь на денежные штрафы и другие легкие наказания.

Ярослав пользовался значительным авторитетом, и его можно назвать тестем Европы, поскольку его дети и внуки заключали браки со многими королевскими семьями Европы.

Сам князь был женат на шведской принцессе Ингигерде (Ириной в крещении), что укрепило связи Киевского государства с другими странами через династические браки с Византией, Польшей, Швецией, Норвегией, Францией, Венгрией, Германией.

Благочестивый князь умер в Вышгороде в 1054 году и был похоронен в саркофаге в Софии Киевской. В 1930-х годах его мощи были изъяты и описаны, но их судьба до сих пор не решена.

В 2008 году князь Ярослав был канонизирован, а в 2016 году в его честь был освящен престол в храме Малой Софии — бывшего трапезного храма Софийской церкви.

Народные приметы 20 февраля

Приметы этого дня говорят следующее:

вороны купаются в лужах — жди тепла;

весна наступила ранняя — в ближайшие недели может резко похолодать;

выпал снег и так и не растаял — может быть неурожай;

снег с дождем идет — быть наводнениям.

Что нельзя делать 20 февраля

Сегодня нельзя делать следующее:

не ругаться;

не спорить, особенно с родными;

не завидовать;

не заболеть — долго придется выздоравливать;

не планировать новые дела и давать обещания — будет трудно выполнить.

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