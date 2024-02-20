Що відзначають православні 20 лютого: вшанування Ярослава Мудрого, Лева Катанського та інші церковні свята

20 лютого 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

20 лютого за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять князя Київського Ярослава Мудрого, Лева Катанського та преподобного Агафона Києво-Печерського.

Ким був Князь Ярослав

Князь Ярослав, народившись між 983 та 985 роками (залежно від джерела), був другим сином святого рівноапостольного князя Володимира Великого. У 988 році, під час хрещення Русі, Ярослав і його брати були також хрещені. Під час хрещення Ярослав отримав ім’я Георгій (Юрій) на честь святого великомученика Юрія Побідоносця.

Протягом свого правління Ярослав Мудрий продовжував розбудову Київської держави, розпочату його батьком, і за його часів держава розквітла. Серед досягнень великого князя:

Ярослав Мудрий першим склав збірник законів на Русі, що складався з 18 статей, де було виявлено повагу до життя людини, скасовані тілесні покарання та страту на грошові штрафи та інші легкі покарання.

Ярослав мав значний авторитет, і його можна назвати тестем Європи, оскільки його діти та онуки укладали шлюби з багатьма королівськими родинами Європи.

Сам князь був одружений зі шведською принцесою Інгігердою (Іриною у хрещенні), що зміцнило зв’язки Київської держави з іншими країнами через династичні шлюби з Візантією, Польщею, Швецією, Норвегією, Францією, Угорщиною, Німеччиною.

Благочестивий князь помер у Вишгороді 1054 року і був похований у саркофазі в Софії Київській. У 1930-х роках його мощі були вилучені та описані, але їхню долю досі не вирішено.

У 2008 році князя Ярослава було канонізовано, а у 2016 році на його честь було освячено престол у храмі Малої Софії — колишнього трапезного храму Софійської церкви.

Народні прикмети 20 лютого

Прикмети цього дня говорять наступне:

ворони купаються в калюжах — чекай на тепло;

весна настала рання — найближчими тижнями може різко похолодати;

випав сніг і так і не розтанув — може бути неврожай;

сніг із дощем іде — бути повені.

Що не можна робити 20 лютого

Сьогодні не можна робити таке:

не лаятися;

не сперечатися, особливо з рідними;

не заздрити;

не захворіти — довго доведеться одужувати;

не планувати нові справи і давати обіцянки — буде важко виконати.

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