Что отмечает церковь 7 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 7 сентября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
7 сентября по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого мученика Созонта.
Что это за день
Он жил в IV веке в Малой Азии. Он был простым пастухом, однако отличался большой преданностью христианской вере. Однажды, во время видения, ему явился Иисус Христос и призвал его к мученической смерти за веру. После этого Созонт отправился в город Помпеополь, где совершил смелый поступок — разбил золотого идола в языческом храме и раздал золото бедным. Его поступок стал вызовом для языческой общины, которая начала преследовать христиан.
Когда язычники обнаружили потерю части идола, Созонт, не желая, чтобы из-за него страдали невинные, добровольно признался в содеянном. Его схватили и подвергли жестоким пыткам, но святой мужественно выдержал все мучения, не отрекшись от своей веры. Даже перед лицом смерти он остался непоколебимым. В 304 году Созонта сожгли заживо, но его мученическая смерть стала примером преданности для последующих поколений христиан.
Что нельзя делать 7 сентября
- Не следует хвастаться достатком, счастьем и здоровьем.
- Нельзя брать и давать деньги в долг.
- Запрещено ссориться, сквернословить.
Народные приметы 7 сентября
- смотрели, какой сегодня день: на луке много шелухи — к морозной зиме;
- журавли летят медленно и высоко — ждите дождливую осень;
- на небе мало облаков — зима будет ветреной и холодной;
- шишки растут низко — к морозной ранней зиме.
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