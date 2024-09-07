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Что отмечает церковь 7 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Что отмечает церковь 7 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 7 сентября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

7 сентября по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого мученика Созонта.

Что это за день

Он жил в IV веке в Малой Азии. Он был простым пастухом, однако отличался большой преданностью христианской вере. Однажды, во время видения, ему явился Иисус Христос и призвал его к мученической смерти за веру. После этого Созонт отправился в город Помпеополь, где совершил смелый поступок — разбил золотого идола в языческом храме и раздал золото бедным. Его поступок стал вызовом для языческой общины, которая начала преследовать христиан.

Когда язычники обнаружили потерю части идола, Созонт, не желая, чтобы из-за него страдали невинные, добровольно признался в содеянном. Его схватили и подвергли жестоким пыткам, но святой мужественно выдержал все мучения, не отрекшись от своей веры. Даже перед лицом смерти он остался непоколебимым. В 304 году Созонта сожгли заживо, но его мученическая смерть стала примером преданности для последующих поколений христиан.

Что нельзя делать 7 сентября

  • Не следует хвастаться достатком, счастьем и здоровьем.
  • Нельзя брать и давать деньги в долг.
  • Запрещено ссориться, сквернословить.

Народные приметы 7 сентября

  • смотрели, какой сегодня день: на луке много шелухи — к морозной зиме;
  • журавли летят медленно и высоко — ждите дождливую осень;
  • на небе мало облаков — зима будет ветреной и холодной;
  • шишки растут низко — к морозной ранней зиме.

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