Что отмечает церковь 7 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

7 сентября по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого мученика Созонта.

Что это за день

Он жил в IV веке в Малой Азии. Он был простым пастухом, однако отличался большой преданностью христианской вере. Однажды, во время видения, ему явился Иисус Христос и призвал его к мученической смерти за веру. После этого Созонт отправился в город Помпеополь, где совершил смелый поступок — разбил золотого идола в языческом храме и раздал золото бедным. Его поступок стал вызовом для языческой общины, которая начала преследовать христиан.

Когда язычники обнаружили потерю части идола, Созонт, не желая, чтобы из-за него страдали невинные, добровольно признался в содеянном. Его схватили и подвергли жестоким пыткам, но святой мужественно выдержал все мучения, не отрекшись от своей веры. Даже перед лицом смерти он остался непоколебимым. В 304 году Созонта сожгли заживо, но его мученическая смерть стала примером преданности для последующих поколений христиан.

Что нельзя делать 7 сентября

Не следует хвастаться достатком, счастьем и здоровьем.

Нельзя брать и давать деньги в долг.

Запрещено ссориться, сквернословить.

Народные приметы 7 сентября

смотрели, какой сегодня день: на луке много шелухи — к морозной зиме;

журавли летят медленно и высоко — ждите дождливую осень;

на небе мало облаков — зима будет ветреной и холодной;

шишки растут низко — к морозной ранней зиме.

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